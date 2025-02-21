Avrupa Hedefi Kaçtı

Buruk, maçın başında 3 farklı dezavantajı tersine çevirmeyi hedeflediklerini, ancak erken gol yemelerinin planlarını bozduğunu söyledi. Ayrıca, sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda eksiklikler olduğunu belirtti. "İlk 8'e kalmak çok yakındı, Dinamo Kiev maçında bunu bitirebilirdik" diyen Buruk, şanssız bir dönem geçirdiklerini vurguladı.

Kadroyla İlgili Değerlendirmeler

Okan Buruk, Avrupa Ligi'ne yazamadıkları önemli oyuncular olduğunu belirterek, transfer dönemindeki zorlukları ve takımda kadro dışı kalan oyuncuları gündeme getirdi. "Bazen istediğiniz oyuncuları getiremiyorsunuz. Türkiye'deki takımların sıkıntısı bu; oyuncular Avrupa'nın büyük liglerini tercih ediyor" dedi.

Fenerbahçe Derbisi

Buruk, Fenerbahçe derbisi için moral yüksek tutacaklarını ve galip gelmek istediklerini belirtti. "Her maça en iyi kadroyla çıkmak zorundayız. Ligde 6 puan öndeyiz ve bu avantajı korumak istiyoruz. Derbiye odaklanacağız" diye konuştu. Ayrıca, taraftarların sakin kalmaları gerektiğini ve provokasyonlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Hakemle İlgili Endişeler

Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic hakkında ise Buruk, "Hakemle ilgili çok fazla soru işareti var. Bu konuda kulübümüz federasyona başvuru yaptı" şeklinde açıklama yaptı. Buruk, maçın hakemiyle ilgili kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.