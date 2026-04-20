Güvenli liman talebi güçlendi

Orta Doğu’da tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatlarında sert gerileme yaşanırken, yatırımcıların odağı para politikalarına ve küresel ekonomik görünüme kaydı. Brent ve WTI tarafında yaşanan düşüşler, enflasyon baskılarının azalabileceği beklentisini artırırken, bu durum altını destekleyen önemli bir unsur haline geldi.

ABD Dolar Endeksi’nin zayıflayarak yedi haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş de altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Fed beklentileri altını destekliyor

Piyasalarda, petrol fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı içinde faiz indirimlerine daha erken başlayabileceği fiyatlanıyor. Bu beklenti, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırarak yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Fed yetkililerinden gelen karışık mesajlar ise belirsizliği koruyor. Bazı üyeler sıkı duruşun devam edebileceğini belirtirken, bazıları ekonomik koşullara bağlı olarak indirim ihtimalini gündemde tutuyor.

Teknik görünüm: kritik direnç 4.900 dolar

Analistlere göre ons altın kısa vadede 4.850–4.900 dolar bandında konsolide oluyor. 4.900 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.950 ve psikolojik 5.000 dolar hedefleri gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise 4.750 dolar seviyesi ilk güçlü destek olarak öne çıkarken, daha derin düşüşlerde 4.700 dolar bandı kritik önem taşıyor.

Piyasalarda yön belirsizliği sürüyor

Jeopolitik risklerin azalması ile ekonomik beklentilerin çelişmesi, altın piyasasında dalgalı bir görünüm yaratıyor. Enerji fiyatlarının gerilemesi enflasyon baskılarını azaltırken, doların zayıflaması ve faiz indirim beklentileri altına güçlü destek sağlamaya devam ediyor.

Küresel yatırımcılar şimdi gözünü Fed’in gelecek adımlarına ve Orta Doğu’daki gelişmelerin kalıcılığına çevirmiş durumda.