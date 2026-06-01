Çanakkale'ye bağlı Gökçeada, doğal güzellikleri, tarihi Rum köyleri, su sporları olanakları ve sakin yaşam tarzıyla yerli turistlerin gözde rotaları arasında yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın mayıs ayına denk gelmesiyle adadaki işletmeler hazırlıklarını erkenden tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik, bayram döneminin adanın turizm hareketliliğine önemli katkı sağladığını belirterek, ulaşım imkanlarının artırılmasıyla ziyaretçilerin adaya daha rahat ulaşabildiğini söyledi.

Konaklama ve turizm işletmeleri tam kapasiteye hazırlanıyor

Adada turizm amaçlı kiralama belgesine sahip 305 işletme ile turizm işletme ve basit konaklama belgeli 142 tesisin faaliyet gösterdiğini ifade eden Çelik, plaj işletmeleri, sörf okulları ve dalış merkezlerinin de sezonu açtığını kaydetti.

Gökçeada'nın yalnızca deniz turizmiyle değil, farklı aktiviteleriyle de öne çıktığını vurgulayan Çelik, ziyaretçilerin dalış, rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü gibi sporların yanı sıra kültürel miras alanlarını da keşfetme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Doğa ve kültür bir arada

Adanın en dikkat çeken noktaları arasında Marmaros Şelalesi, Peynir Kayalıkları, Tuz Gölü ve Kuzu Limanı bulunuyor. Ayrıca Zeytinliköy, Tepeköy ve diğer tarihi Rum köyleri de özgün mimarileri ve kültürel dokularıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yüzde 77'si dağlık alanlardan oluşan Gökçeada, kuzey ve güney kıyılarında farklı iklim özellikleri göstermesiyle de dikkat çekiyor. Yılın büyük bölümünde rüzgar alan ada, özellikle su sporları tutkunları için önemli destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yaz ayları için beklenti yüksek

Bayram döneminde adayı ziyaret eden turistlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden turizmciler, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yoğunluğun daha da artmasını bekliyor. Gökçeada'nın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle Ege'nin yükselen turizm merkezlerinden biri haline geldiğini belirten sektör temsilcileri, sezonun verimli geçeceği görüşünde birleşiyor.

Turizm sektörünün beklentisi, bayramla başlayan hareketliliğin yaz boyunca sürmesi ve Gökçeada'nın hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden daha fazla ilgi görmesi yönünde.