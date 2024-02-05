Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30,43 oranıyla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Fiyatı en çok artan diğer ürünler, Diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri yüzde 28,63, Dişçilik ücreti yüzde 25,80, Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 25,48, Ev aletlerinin onarımı yüzde 18,51, Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 17,37, Patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 14,05 olarak gerçekleşti.

Fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 4,19'luk fiyat azalışıyla çocuk giyim oldu. Fiyatı azalan diğer ürünler ise şöyle: "Yüzde 3,05 kadın giyim, yüzde 1,41 erkek giyim, yüzde 1,07 şeker, yüzde 0,22 kadın ayakkabısı."