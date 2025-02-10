44 Türk Şirketine Yatırım Yapıldı

Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen fon, 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de 44 farklı şirketin hisselerine yatırım yaptı. Enerji, finans, perakende, havacılık ve telekomünikasyon sektörlerindeki yatırımları dikkat çeken fonun Tüpraş ve Astor Enerji'deki ortaklık hisse değeri yaklaşık 90 milyon dolar olarak hesaplandı.

Fonun Türkiye'deki portföyündeki en büyük yatırım ise Koç Holding’e yapıldı. Koç Holding'in yüzde 0,90 hissesine sahip olan fonun yatırımı 115,6 milyon dolara ulaştı.

En Fazla Yatırım Yapılan Şirketler

Koç Holding : 115,6 milyon dolar

: 115,6 milyon dolar Akbank : 113 milyon 539 bin dolar

: 113 milyon 539 bin dolar BİM : 111 milyon 381 bin dolar

: 111 milyon 381 bin dolar Türk Hava Yolları : 82 milyon 960 bin dolar

: 82 milyon 960 bin dolar Turkcell: 77 milyon 420 bin dolar

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise MLP Sağlık Hizmetleri AŞ’de bulunuyor. Fon, şirketin yüzde 3,10’luk hissesine sahip ve buradaki yatırımı 63,9 milyon dolar seviyesinde.

Türkiye’deki Yatırımlar Artarak Devam Ediyor

Norveç Varlık Fonu, 2001’den bu yana Türkiye’de yatırım yapıyor ve 2008’den itibaren yatırımlarını artırdı. 2021’de 485 milyon dolar, 2022’de 1,2 milyar dolar, 2023’te ise 1,3 milyar dolar yatırım yapan fon, 2024'te bu rakamı 1,57 milyar dolara çıkardı.

Fon, özellikle ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörlerindeki şirketlerle ilgilenmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerji projelerine olan ilgisiyle de bilinen fon, son yıllarda sürdürülebilir yatırımlara öncelik veriyor.

Norveç Varlık Fonu Küresel Ölçekte Büyüyor

Norveç’in petrol ve doğalgaz gelirleriyle oluşturulan fon, dünya çapında 63 ülkede 8.659 firmaya yatırım yapıyor. 2024 yılı sonunda fonun toplam piyasa değeri 1,75 trilyon dolara ulaştı.

Fon, geçen yıl 222 milyar dolar net kâr elde ederek Norveç kronu bazında tüm zamanların en yüksek yıllık kazancını açıkladı. ABD teknoloji hisselerindeki büyük değer artışı bu kazançta önemli rol oynadı.

Türkiye’de yatırımlarını artırmaya devam eden fon, gelecekte yeni sektörlere de giriş yapabilir.