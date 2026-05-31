CHP’de delege düzeyinde 1 Haziran itibarıyla olağanüstü kurultay için noter onaylı imza sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

İşte CHP kulislerini hareketlendiren zirvenin öne çıkan detayları ve yeni dönemin yol haritası:

"Saray'ın CHP'sini Yaratmak İstiyorlar"

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yaşanan hukuki sürecin sadece parti içi bir mesele olmadığı vurgulandı.

"Demokrasi Mücadelesi": Kurmaylar, süreci "Türkiye demokrasisine yönelik bir müdahale" ve "Saray’ın CHP’sini yaratma çabası" olarak nitelendirdi.

"Mutlak Butlan" Vurgusu: Özgür Özel’in "Mutlak butlan-Mutlak sultan ittifakı" tanımını yineleyen partililer, durumun halka iyi anlatılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Mahkeme kararı öncesinde alınan kararların (Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi dahil) eksiksiz uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Grup Toplantısı Krizi: "Önümüzdeki Salının Diğerlerinden Farkı Yok"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı’na başvurduğu iddiasıyla başlayan "Grup toplantısında kim konuşacak?"tartışmasına hukukçu kurmaylardan net yanıt geldi.

"Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini, gündemini ve zamanını belirler. Bu yasal zemin 100 yıllık partide böyle işler. Önümüzdeki salı gününün, daha önceki salılardan hiçbir farkı yoktur."

Toplantıda, Grup Yönetimi'nin çağrısı doğrultusunda CHP Grup Toplantısı'nda Özgür Özel’in konuşacağı kesin dille ifade edildi.

"Özgür Özel CHP Grup Başkanıdır, Karar Meclis'te Kesinleşti"

Özgür Özel’in yeniden Grup Başkanı seçilmesine yönelik yapıldığı iddia edilen itiraz dilekçeleri de masadaydı. CHP kurmayları, 23 Mayıs’ta genel merkezde yapılan seçimin tutanaklarının TBMM Başkanlığı’na bildirildiğini ve onaylandığını hatırlattı:

Özgür Özel’in TBMM’deki biyografisi "CHP Grup Başkanı" olarak güncellendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un "Parti Grup Başkanı seçimini iptal etme" yetkisinin bulunmadığı, bu yöndeki taleplerin hukuksuz olduğu savunuldu.

Gözler 1 Haziran'da: Olağanüstü Kurultay İçin 600 İmza Hedefi

Toplantının en sıcak gündem maddesi ise olağanüstü kurultay takvimi oldu. Kılıçdaroğlu yönetimine karşı harekete geçen delegelerin, 1 Haziran itibarıyla noter onaylı imza toplama sürecini başlatacağı öğrenildi.

Gerekli olan 600 imzanın toplanmasının ardından, Özgür Özel’in kameralar karşısına geçerek resmen “İmzalar toplandı, kurultaya gidiyoruz” açıklamasını yapacağı bildirildi.