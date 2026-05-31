Bayram tatiliyle birlikte kentte deniz sezonu da resmen açılmış oldu.

Deniz, Kum ve Güneşin Tadını Çıkardılar

Hafta boyunca etkili olan yağışlı havanın yerini sıcak kuma ve güneşe bırakmasıyla birlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Akdeniz’in serin sularına koştu. Özellikle sığ denizi ve ince kumuyla bilinen Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, tatilcilerin en çok tercih ettiği noktaların başında yer aldı.

Sahillerde yoğunluk dikkat çekerken, renkli görüntüler de sahneye yansıdı:

Tekne Turları ve Eğlence: Çok sayıda aile gezi tekneleriyle tarihi kaleyi ziyaret ederken, çocuklar sahildeki dondurma şovlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Kumda Eğlence: Arkadaş grubuyla tatile gelen Osman Çeliktaş, sahilde kuma gömülerek çeşitli figürler yaptıklarını ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

"Tıklım Tıklım Dolu": Tatil için Mersin'i seçen Salih Kuzu, "Buraları çok beğendik, her şey harika gidiyor. Bayram nedeniyle her taraf tıklım tıklım dolu" derken, kano keyfi yapan Çiğdem Aytuğ da denizin yoğunluğuna dikkat çekti.

"Fiyatlarımız Bodrum ve Antalya'nın Üçte Biri"

9 günlük uzun tatilin hem esnafın hem de tatilcinin yüzünü güldürdüğünü belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, sezonun oldukça yüksek bir doluluk oranıyla açıldığını müjdeledi.

Güvenlik güçlerinin Mersin Valiliği koordinesinde mükemmel tedbirler aldığını ve huzurlu bir tatil ortamı sağlandığını ifade eden Çalışkan, bölgenin avantajlarını şu sözlerle özetledi: