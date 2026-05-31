4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Sıfır Atık Festivali; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yerli enerji teknolojileri ve milli kaynakların korunmasının önemini uygulamalı etkinliklerle genç nesillere aktaracak.

Türkiye’nin son yıllarda enerji alanında attığı stratejik adımlar, yalnızca enerji üretim kapasitesinin artırılmasını değil, aynı zamanda kaynakların verimli kullanıldığı ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirildiği yeni bir kalkınma modelini de beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık hareketi de bu dönüşümün en önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın öncülüğünde sürdürülen milli enerji politikaları kapsamında; 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası’nda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, çevre bilincinin yanı sıra Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonunu da toplumla buluşturmaya hazırlanıyor.

“Biz Mavi Vatan’da Tam Bağımsız Türkiye İçin Çalışırken, Sizin Rotanız Sıfır Atık Festivali Olsun”

Festival öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan ve Yavuz Sondaj Gemisi’nden verilen mesaj dikkat çekti. Mavi Vatan’da görev yapan gemiden paylaşılan görüntülerde, “Biz Mavi Vatan’da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun” çağrısı yapıldı. Bu mesaj; Türkiye’nin enerji güvenliği hedefleri ile kaynakların verimli kullanılması anlayışının, aynı vizyonun birer parçası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

“Enerji Verimliliği, Türkiye’nin Enerji Güvenliği İçin Stratejik Bir Unsur”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede; enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarruf sağlayan bir uygulama olmadığını, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin enerji güvenliğinin desteklenmesi açısından stratejik bir unsur olduğunu vurguladı:

"Enerjinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada verimlilik kültürünün yaygınlaştırılması, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan en önemli araçlardan biridir. Gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesinin uzun vadeli milli kalkınma hedefleri açısından kritik bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bu anlamda 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' temasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali ile gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız."

Enerji Bağımsızlığı Sadece Üretmekle Değil, Verimli Kullanmakla Mümkün

Türkiye; son yıllarda Karadeniz’de gerçekleştirilen doğal gaz keşifleri, sondaj faaliyetleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve yerli teknoloji hamleleriyle enerji alanında önemli mesafeler kat etti. Ancak uzmanlara göre enerjide tam bağımsızlığın ikinci ayağını enerji verimliliği oluşturuyor. Sıfır Atık Festivali’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanacak etkinlikler de tam olarak bu anlayışı genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Festival boyunca çocuklar ve gençler; enerjinin nasıl üretildiğini, neden tasarruf edilmesi gerektiğini, atıkların nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceğini ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumlulukların önemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi alanındaki uygulamalar sayesinde ziyaretçiler; milli kaynakların korunmasının aslında ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve milli menfaatleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu yakından görecek.

Yavuz ve Fatih’in Hikâyesi Genç Nesillere Anlatılacak

Festival alanında kurulacak özel bölümlerde, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun sembolleri arasında yer alan sondaj gemilerine ilişkin çalışmalar da yer alacak. Fatih Sondaj Gemisi maketi, doğal gaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar ve enerji altyapısına ilişkin interaktif içerikler ziyaretçilerle buluşacak. Böylece genç nesiller; yalnızca enerji tüketen bireyler olarak değil, enerjinin hangi zorlu süreçlerle üretildiğini bilen, milli kaynakların değerini kavrayan ve enerji güvenliğinin stratejik öneminin farkında olan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak deneyimler yaşayacak.

Festivalde ayrıca Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile Türkiye’nin doğal gaz iletim altyapısını anlatan uygulamalar da yer alacak. Bu çalışmalar sayesinde enerji arz güvenliğinin günlük hayatla olan bağı ziyaretçilere somut örneklerle aktarılacak.

Çocuklar Elektriği Üreterek Öğrenecek

Festival kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan uygulamalar, enerji verimliliği bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasını hedefliyor. Koşarak ve pedal çevirerek elektrik üretilebilen sistemler sayesinde çocuklar, enerjinin emek ve kaynak gerektiren bir değer olduğunu deneyimleyerek öğrenecek.

Yenilenebilir Enerji Eğitim Kitleri Eğlenceli Yöntemlerle Anlatılacak

Yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi uygulamaları, enerji verimliliği temalı oyun alanları ve atölyeler; enerji tasarrufu kültürünün eğlenceli yöntemlerle anlatılmasını sağlayacak. Güneş enerjisiyle çay demleme, yiyecek hazırlama ve farklı uygulamaların gerçekleştirileceği deneyim alanları ise temiz enerji teknolojilerinin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini gösterecek.

Geleceğin Enerji Teknolojileri Festivalde Sergilenecek

Festivalde; yapay zekâ destekli uygulamalar, robot teknolojileri, hidrojen enerji sistemleri, enerji verimli ulaşım çözümleri, dikey tarım uygulamaları ve yenilenebilir enerji teknolojileri de ziyaretçilerle buluşacak. Çöp toplayan robotlar, yapay zekâ asistanları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve sanal gerçeklik deneyimleri sayesinde teknoloji ile sürdürülebilirliğin nasıl birleştiği uygulamalı olarak gösterilecek. Ayrıca enerji santrallerinde oluşan atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması, kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların geri dönüştürülmesi ve sanayi yan ürünlerinin farklı alanlarda değerlendirilmesine yönelik örnekler de sergilenecek.

Yenilenebilir Enerji, Net Sıfır Hedeflerinin Temel Taşı Haline Geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki payı %62,5 seviyesine yükselirken, yerli kaynakların payı ise %71,7’ye ulaştı. Özellikle güneş enerjisinde son yıllarda yaşanan büyüme dikkat çekici bir seviyeye taşındı. Güneş enerjisi kurulu gücü 26 bin 769 megavata ulaşırken, toplam kurulu güç içerisindeki payı %21,3 olarak kaydedildi. Rüzgâr enerjisinin kurulu gücü ise 15 bin 75 megavata yükseldi. Böylece güneş ve rüzgâr enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payı %33,3 seviyesine çıktı.

Sıfır Atık Vakfı; enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların ağırlığının artmasının sera gazı emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam modellerinin yaygınlaştırılması açısından küresel iklim mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekiyor.

Milli Menfaatler ile Sıfır Atık Aynı Çizgide Buluşuyor

Festivalin en önemli mesajlarından biri ise enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının aslında aynı hedefe hizmet ettiği gerçeği olacak. Daha az atık üreten, daha az enerji tüketen ve kaynaklarını daha etkin kullanan bir toplum; aynı zamanda dışa bağımlılığını azaltan, ekonomik gücünü artıran ve milli kaynaklarını koruyan bir ülke anlamına geliyor.

Bu nedenle festival boyunca anlatılacak her uygulama, yalnızca çevresel bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefini destekleyen toplumsal bir bilinçlendirme hamlesi niteliği taşıyacak.

Mavi Vatan’da görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi’nden gelen çağrı da bu anlayışın sembolü olarak öne çıkıyor. Bir yanda yerli ve milli enerji hamlesiyle Türkiye’nin enerji güvenliğini güçlendiren çalışmalar sürerken, diğer yanda Sıfır Atık Festivali aracılığıyla geleceğin enerji bilincine sahip nesilleri yetiştiriliyor. 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festival; enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu ile sıfır atık kültürünü aynı platformda buluşturarak ziyaretçilere çevre, teknoloji, enerji ve sürdürülebilir kalkınmanın iç içe geçtiği kapsamlı bir deneyim sunacak.