BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki işlem gününe 26,64 puanlık artışla başladı. Gün içinde 11.386,06 seviyesine kadar yükselen endeks, kapanışı yüzde 0,44 değer kazanarak 11.340,10 puandan yaptı.

İşlem hacmi ise bir önceki gün 120,9 milyar TL seviyesindeyken, 142,9 milyar TL’ye yükseldi. Endekse puan bazında en yüksek katkıyı sağlayan hisseler; 20,25 puan ile BIMAS, 10,70 puan ile ASELS ve 7,95 puan ile TUPRS oldu.

Yurt İçinde Veri Yoktu, Açıklamalar Takip Edildi

Dün yurt içi ekonomik takvimde herhangi bir makroekonomik veri bulunmazken, açıklamalar ve haber akışları ön plandaydı. Asgari ücretin Salı günü açıklanmasının ardından Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, ücret artışı gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde 2026 yılı Ocak ayında enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesinin öngörüldüğünü, yıl sonu itibarıyla ise yüzde 20’nin altının hedeflendiğini ifade etti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Gıda Komitesi’nin yayımladığı açıklamada, temel gıda ürünlerinde arz-talep ve fiyat dengesini sağlamak amacıyla atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Küresel Piyasalarda Noel Sakinliği

Noel tatili öncesinde küresel piyasalarda erken kapanışlar ve düşük işlem hacimleri etkili olurken, veri akışı da sınırlı kaldı. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 214 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına ilişkin yaptığı açıklamalar da piyasalarda yakından izlenirken, jeopolitik risklere dair gelişmeler gündemdeki yerini korudu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in barış planı için referandum ihtimalini gündeme getirmesi ve ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası adımlarına ilişkin haberler, risk algısı açısından dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Yeni Günde Gözler Yurt İçi Verilerde

Yeni işlem gününde Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksinin güne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Yurt içinde Aralık ayı Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Sanayi Güven Endeksi verileri ile TCMB ve BDDK tarafından açıklanacak para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.

Küresel tarafta ise Avrupa ve ABD piyasalarında Noel tatili nedeniyle önemli bir veri akışı beklenmezken, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerindeki etkileri açısından izlenmeye devam edecek.