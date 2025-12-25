Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan hibe anlaşmasına göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan mutabakat kapsamında THY envanterinde bulunan uçağın devri gerçekleştirilecek. Anlaşmada, söz konusu hibenin iki ülke arasındaki dostluk, iş birliği ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

İLGİLİ RESMİ GAZETE KARARI

Diplomatik İlişkilere Katkı

Hibe kararının, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların daha da pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Uçağın, Arnavutluk’un havacılık kapasitesine katkı sağlaması ve kamu hizmetlerinde kullanılması bekleniyor.

THY’den Uluslararası İş Birliği Adımı

Türk Hava Yolları, küresel ölçekte yürüttüğü uçuş faaliyetlerinin yanı sıra, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik girişimlere verdiği destekle de dikkat çekiyor. 11,9 milyon dolar değerindeki bu hibe, THY’nin kamu diplomasisi ve bölgesel iş birliğine verdiği önemin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, uçağın devir ve teslim sürecine ilişkin teknik işlemlerin önümüzdeki dönemde tamamlanması bekleniyor.