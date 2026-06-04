Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya kıyasla 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi seviyesine geriledi. İşsiz sayısındaki bu düşüşe rağmen, işgücü piyasasındaki dinamiklerin etkisiyle işsizlik oranı 0,1 puanlık sınırlı bir artış kaydederek yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Cinsiyet kırılımlarına bakıldığında, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,0 seviyesinde tahmin edildiği görüldü.

Nisan ayında istihdam ve işgücüne katılım oranlarında da aşağı yönlü bir seyir izlendi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 356 bin kişi azalışla 32 milyon 166 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı da 0,6 puan kayıpla yüzde 48,1’e düştü. İstihdam oranı erkek nüfusta yüzde 65,4, kadın nüfusta ise yüzde 31,2 olarak kayıtlara geçti. Benzer şekilde, işgücü piyasasına katılımda da bir daralma yaşandı. İşgücü nisan ayında 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişiye gerilerken, işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık düşüşle yüzde 52,4 oldu. Bu dönemde işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,2, kadınlarda yüzde 35,0 olarak ölçüldü.

Genç nüfustaki işsizlik oranında ise olumlu bir seyir dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 seviyesine geriledi. Genç erkeklerde bu oran yüzde 12,0 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda ise yüzde 19,4 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saat oldu. Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen ve zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ile işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise nisan ayında yüz güldürdü. Atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalış göstererek yüzde 30,1 seviyesine geriledi. Dönem itibarıyla zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.