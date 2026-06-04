Resmi temaslarını sürdüren Bakan Fidan, Kore Savaşı Anıtı'nı ziyaret ederek iki ülke arasındaki tarihi bağların simgesi olan anıta çelenk bıraktı. Törenin ardından anıtın bünyesinde yer alan müze bölümünü de gezen Fidan, Türk askerinin de kahramanlık hikayelerine ev sahipliği yapan tarihi sürece dair detaylı bilgi aldı.

Bakan Fidan'ın Seul programı, Türkiye'nin son dönemde Asya-Pasifik coğrafyasında belirgin şekilde hız kazanan yoğun diplomasi trafiğinin en önemli duraklarından birini oluşturuyor. Ankara'nın bölge ülkeleriyle çok boyutlu ilişkiler kurmayı hedefleyen "Yeniden Asya Girişimi" doğrultusunda, Bakan Fidan hafta başından bu yana kritik temaslar yürütüyor. Bu kapsamda 2 Haziran'da Singapur'da resmi görüşmeler gerçekleştiren, ardından 3 Haziran'da Endonezya'da temaslarda bulunan Fidan, Güney Kore ziyaretiyle bölge turuna devam ediyor. Yapılan bu üst düzey diplomatik hamlelerin, Türkiye ile Asya-Pasifik ülkeleri arasında özellikle siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanlarındaki köklü iş birliklerini daha da derinleştirmesi hedefleniyor.