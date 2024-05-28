İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 234 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu parlamentoda dün İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirerek, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti. Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah'ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti. Olayı araştırıyoruz ve sonuçlara ulaşacağız, çünkü bu bizim politikamız” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetim yok” ifadelerini kullandı.



Netanyahu parlamentoda protesto edildi

Parlamnetoda ziyaretçilerin bulunduğu kısımdaki bir grup, İsrailli esirlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak, esirlerin bir an önce evlerine geri getirilmesi için sık sık “Şimdi” sloganı attılar.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı’na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı.