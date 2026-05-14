ABD Başkanı ve ailesinin resmi konutu olan Beyaz Saray’dan, Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başkan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iyi bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf, iki ülke arasındaki ekonomik iş birlğini artırmanın yollarını görüştü; buna ABD şirketleri ve Çin’de Pazar erişiminin genişletilmesi ve Çin yatırımlarının ABD endüstri endüstrilerine artırılması da dahil. ABD’nin en büyük şirketlerinden yöneticiler de görüşmenin bir kısmına katıldı" denildi.



"Xi, daha fazla ABD petrolü satın almaya ilgi duyduğunu belirtti"

Açıklamada, anlaşmaya varılan konulara da değinilirken, "İki taraf, Hürmüz Boğazı’nın enerji akışının serbestçe devam etmesini sağlamak için açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. Başkan Xi, boğazın silahlandırılmasına ve kullanımına ücret/vergi konulmasına karşı olduğunu açıkça ifade etti ve Çin’in gelecekte boğaza bağımlılığını azaltmak için daha fazla ABD petrolü satın almaya ilgi duyduğunu belirtti. Her iki ülke de İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştı" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca "Başkan Trump ve Xi, ABD’ye giren fentanil öncül maddelerinin akışının durdurulması yönündeki ilerlemeyi geliştirme ihtiyacını ve Çin’in ABD tarım ürünleri alımlarını artırmasını ele aldı" denildi.