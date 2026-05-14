Letonya Başbakanı Evika Silina, görevinden istifa etti. Silina, "İstifa ediyorum, ama pes etmiyorum" ifadelerini kullandı. Silina'nın ekim ayında yapılacak olan genel seçimlerden önce istifa etmesi ile koalisyon hükümeti dağıldı. Anayasa uyarınca başbakanı seçmekle görevli Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, yarın parlamentodaki tüm partilerle bir araya gelecek.

Başbakan Silina, İlericiler Partisi'nin hükümetten çekildiğini açıklamasının ardından dün parlamentoda çoğunluğu kaybetmişti. İlericiler Partisi, çekilme kararını Başbakan Silina'nın Letonya topraklarına giren İHA'lar nedeniyle İlericiler Partisi üyesi Savunma Bakanı Andris Spruds'u görevden almasının ardından aldı.