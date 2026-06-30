İstanbul'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilciler, zirvenin ardından Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı heyet, Baykar Teknoloji'nin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırlandı. Ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuk heyete şirketin yürüttüğü çalışmalar, savunma teknolojilerindeki son gelişmeler ve hayata geçirilen yenilikçi projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Programda, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığı teknolojik seviyeye ilişkin bilgiler paylaşılırken, insansız hava araçları başta olmak üzere geliştirilen sistemler de katılımcılara tanıtıldı. NATO üyesi ülkelerden gelen parlamenterler, üretim süreçleri ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünde önemli rol üstlenen Özdemir Bayraktar'ın vizyonu ve milli teknoloji ekosistemine sağladığı katkılar da gündeme geldi.

NATO Parlamenter Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretin, müttefik ülkelerin parlamentoları arasında savunma teknolojileri alanındaki iş birliği ve karşılıklı bilgi paylaşımına katkı sağlaması bekleniyor.