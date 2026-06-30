İki ülke arasındaki ticari bağları daha da ileriye taşımak amacıyla T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche arasında "Türkiye-Almanya JETCO Protokolü" imzalandı.

"Köklü Bağlar, Karşılıklı Güven ve Ortak Çıkarlar"

Toplantıda konuşan T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu kritik buluşmanın iki ülke arasında köklü bağlar, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar üzerine kurulu ekonomik ortaklığın gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli yatırım ortaklarından ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunun altını çizen Bakan Bolat, ikili ticaret hacminde hedefin 60 milyar dolar olduğunu belirtti. Almanya'nın Türkiye için bir numaralı ihracat pazarı ve lider yabancı yatırımcılardan biri olduğunu hatırlatan Bolat, imzalanan protokolün gelecekteki iş birlikleri için güçlü bir yol haritası sunduğunu kaydetti.

"Türkiye ve Almanya Arasındaki İş Birliği Bir GüçKalesidir"

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reicheise küresel ölçekte zorlu jeopolitik ortamlarla karşı karşıya kalınan bu dönemde, Türkiye ve Almanya arasındaki istikrarlı ve güvene dayalı işbirliğinin adeta bir "güç kalesi" olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Almanya için son derece güvenilir bir ortak olduğunu belirten Reiche, "Yatırımcılarımızın Türkiye'nin gücüne ve piyasasına olan güveni devam ediyor. Alman şirketleri Türkiye'deki yatırım hacimlerini sürdürüyor, artırıyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor" diyerek iki ülke arasındaki sarsılmaz ekonomik güvene dikkat çekti.

ZEISS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Christian Martin: "Türkiye, Gerçek Bir Endüstriyel Güç Merkezi"

İki ülke iş dünyasının liderlerini bir araya getiren toplantıya katılan ve aktif temaslarda bulunan ZEISS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Christian Martin, üst düzey heyetlerle görüş alışverişinde bulundu.Toplantı kapsamında gerçekleştirdiği stratejik temaslarda Türkiye’nin muazzam endüstriyel potansiyelinin ve küresel bir üretim üssü olma konumunun altını çizen Christian Martin, değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

"Sürekli değişen dünyada ilerlemenin anahtarı yeniliktir. Mikroskop ve merceklerden endüstri odaklı hassas kalite çözümlerine kadar ZEISS, geçmişten bugüne inovasyona yaptığı yatırımlarla geleceği şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.

Bugün Türkiye sanayisi dinamik bir dönüşüm içinde. Özellikle ekonomiye yön veren öncü sektörlerde sürdürülebilir üretim ve ileri teknoloji bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Eğer Türkiye'nin bu muazzam endüstriyel potansiyelini Alman teknolojisiyle desteklemeye devam edersek; endüstri ve sağlık sektörlerinde inovasyonu çok daha hızlı tetikleyebiliriz. Üretimi sürekli iyileştiren ve global standartlarda katma değerli üretimi mümkün kılan teknolojimizle, Türkiye’nin küresel arenasındaki sürdürülebilir rekabet gücünü,sağlık sektörü ve endüstri ekosisteminin uçtan uca dijitalleşmesini destekliyoruz.

Ürünleriyle bu topraklarda bir asrı deviren bir marka olarak, 2014 yılından bu yana doğrudan Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. 180 yıllık küresel deneyim ve teknolojimizi Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna ve dijital dönüşümüne adadık. Ülkenin endüstriyel gücüne ve geleceğine olan inancımız tam. Bugün 100 kişiyi aşan ekibimizle, bu pazarın gelişimine katkı sunmak ve yerel üreticiyi desteklemek adına kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye’de Türkiye için varız!"