İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak ve KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla kurduğu Stratejik Dönüşüm Merkezi'nin (İSO SDM) ilk kapsamlı saha iş birliğini Türkiye İş Bankası ile hayata geçiriyor. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında başlatılan "Dijitalleşme ve Değer Odaklı Büyüme Programı"nın, strateji ve saha uygulaması içeriğiyle üretim sektörüne yönelik programlar arasında bir ilk olma özeliği taşıdığı belirtildi.



İş birliğiyle Türk sanayisinin dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer üretimi alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına; KOBİ'lerin küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi ve dirençli bir konuma ulaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program ile KOBİ'lerin dijitalleşme, değer odaklı büyüme ve servisleşme alanlarındaki ihtiyaçlarına bütüncül, uygulanabilir ve ölçeklenebilir çözümler sunulacak.



Sanayi ile finans ekosistemi aynı dönüşüm vizyonunda buluştu

Küresel ekonomide artan jeopolitik riskler, teknolojik dönüşüm, yapay zeka uygulamalarının hız kazanması, sürdürülebilirlik gündeminin küresel önceliklerde her gün daha yukarı tırmanması ve uluslararası rekabet koşullarının yeniden şekillenmesi, sanayi kuruluşlarının dönüşümünü zorunlu hale getiriyor. Bu yeni dönemde üretim kapasitesi tek başına rekabet avantajı sağlamazken; teknoloji geliştirme yetkinliği, veri yönetimi, yüksek verimlilik, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilirlik gibi unsurlar sanayinin geleceğini belirleyen temel başlıklar arasında yer alıyor.



İSO, üç yıl önce bünyesinde kurduğu Stratejik Dönüşüm Merkezi’nde Future Ally Yönetim Danışmanlığı ile yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda Türk sanayisinin teknolojik dönüşümünü sahaya taşıyacak yeni nesil bir rehberlik modeli oluşturdu. İSO SDM, sanayicilerin karşı karşıya bulunduğu risk ve fırsatları analiz eden, dönüşüm alanlarını belirleyen, firmalara yol haritaları hazırlayan ve bu yol haritalarını uygulanabilir projelere dönüştüren bir strateji ve operasyon modeliyle hizmet veriyor.



İSO SDM KOBİ Dönüşüm Programı; şirketlerin operasyonel dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, değer odaklı büyüme ve servisleşme dönüşümü, insan odaklı dönüşüm ve jeostratejik gelişmelere uyum olmak üzere beş eksendeki dönüşümlerine rehberlik etmek üzere hazırlandı. Program, aynı zamanda beş temel dönüşüm alanlarını bütüncül bir şekilde kapsayan, yeni nesil entegre programlarından biri olma özelliği taşıyor.



İSO SDM KOBİ Dönüşüm Programı kapsamında iki temel odak alanında Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirilen iş birliği, yalnızca finansman desteği sunan bir model olmanın ötesine geçerek sanayi ile finans ekosistemini aynı dönüşüm vizyonunda buluşturuyor. İş Bankası'nın kurumsal deneyimi, reel sektöre yönelik bilgi birikimi ve finansal çözümleri, İSO SDM’nin saha uygulamalarıyla birleşerek KOBİ'lerin dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir kaldıraç oluşturacak.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Ülkemizin ve sanayimizin geleceği için yeni nesil sanayi stratejisi çalışmalarını hayati önemde görüyoruz. Yaklaşık üç yıl önce İSO bünyesinde kurduğumuz Stratejik Dönüşüm Merkezi ile başlattığımız yolculukta hedefimiz, dönüştürücü teknolojilerin ve küresel eğilimlerin sanayimize etkisini anlamak ve somut dönüşüm programlarını hayata geçirmekti. Bugün bu hedefimiz doğrultusunda çok önemli bir adım atarak; Türkiye İş Bankası ile birlikte, alanında bir ilk olma niteliği taşıyan ‘Değer Odaklı Dijitalleşme ve Büyüme Programını’ başlatıyoruz. Program; operasyonel dijital dönüşüm ve değer odaklı büyüme ve servisleşme eksenlerinde KOBİ’lerimize bütüncül rehberlik sunuyor. Özellikle kaynakları sınırlı KOBİ’lerimize dönüşüm yolculuklarında rehberlik edecek bu adım, Türkiye’mizin geleceği ve Yeni Türkiye Yüzyılımız için en kıymetli gelecek hamlelerinden biridir. Finansman ve sanayinin bir araya gelmesinden çok daha ötesini, ortak bir inancı ifade eden bu iş birliğiyle sanayicimizin yarınını bugünden güvence altına alıyor, KOBİ’lerimizi bu yolculukta yalnız bırakmıyoruz. Bu işbirliği protokolü ile bir anlamda ‘Sanayimizin geleceğine sahip çıkıyoruz’ diyoruz. Çünkü sanayiye sahip çıkmak, çocuklarımızın, şehirlerimizin ve Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkmaktır."



"Şirket değerine, rekabet gücüne etki edecek kazanımlar ortaya çıkacak"

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da programın, imalat sanayi ve KOBİ’ler açısından önemli bir dönüşüm niteliği taşıdığını vurguladı. Mevcut ekonomik konjonktürde finansmana erişimin zorlaştığı bir ortamda bu gibi projelerin öneminin daha da arttığını belirten Aran, şöyle konuştu: "Günümüzde KOBİ’lerin sadece ayakta kalmasından değil uluslararası pazarlara açılmalarını ve küresel rekabette fark oluşturacak boyutta iş modellerini dönüştürecek, değiştirecek başarı hikâyeleri yazmalarından bahsediyoruz. İSO ile iş birliği yaptığımız bu programda tüm bileşenleri; teknolojinin işletmelerde doğru yerde doğru şekilde kullanıldığında bunun ne kadar yüksek katma değer oluşturabileceğini gösterecek tarzda konumlandırdık. Program; hem veriden değer üretmeyi hem de fiziksel bir ürünü hizmete dönüştürmeyi, insan yetkinliklerini geliştirmeyi ve şirketlerin jeostratejik dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Geleneksel bir şirketin verimlilik artış hikayesine veriyi etkin kullanma ve hizmetleştirme yaklaşımıyla stratejik değer oluşturma boyutunu ilave ettiğinizde bu hisse fiyatına, şirket değerine, rekabet gücüne etki edecek kazanımlar ortaya çıkarıyor. Ben bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın gücünden sanayimizin sonuna kadar yararlanma imkânı sunacak programın Türkiye'nin üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağına; projeden faydalanan KOBİ ve sanayi işletmeleri arttıkça büyük başarı hikayeleri yazılacağına inanıyorum. "



Hakan Aran, İş Bankası’nın programın danışmanlık sürecindeki ilk fazına destek vereceğini, ayrıca sonrasında geri dönüşü olacak yatırımların hayata geçirilmesi sırasında finansman desteği sağlayacağını söyledi.