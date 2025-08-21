NATO Genelkurmay Başkanları, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında Ukrayna gündemiyle düzenlenen video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantisi gibi konular ele alındı.

Dragone yaptığı açıklamada, "Bugün NATO Genelkurmay Başkanları arasında harika ve samimi bir toplantı gerçekleşti" ifadelerini kullanarak, Avrupa'daki tüm NATO operasyonlarını denetleyen ABD'li General Alexus Grynkewich'in toplantıda güvenlik ortamına ilişkin mükemmel bir durum güncellemesi sunduğunu açıkladı.

NATO'nun birlik içinde olduğunu vurgulayan Dragone, "Ukrayna konusunda desteğimizi teyit ettik. Önceliğimiz adil, güvenilir ve kalıcı bir barış olmaya devam ediyor. Düşüncelerimiz cesur silah arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam ediyor. Vatanlarını savunurken gösterdikleri amansız cesareti takdir ediyoruz" dedi.