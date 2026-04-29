Türkiye e-ticaret ekosisteminin öncüsü n11, yeni dönem stratejisini ve büyüme hedeflerini kamuoyuna duyurdu. n11 CEO’su Nihal Dindar Akın’ın paylaştığı yeni yol haritası doğrultusunda, markanın sadece bir alışveriş platformu olmanın ötesine geçerek perakendeyi teknoloji ve lojistikle harmanlayan çok katmanlı bir ekosisteme dönüştüğü aktarıldı. “Ne istersen n11” çatı söylemiyle yeni reklam kampanyasının ön gösterimini de gerçekleştiren n11, markanın yeni dönem yaklaşımını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

2024’ü büyüme, 2025’i ise verimlilik odağında güçlü bir grafikle kapatan n11, yeni dönemde operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir karlılık odağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Hedef: 5 Yılda 5 Kat Büyüme

Geçtiğimiz dönemde yaşanan hissedar değişimini bir “mutfakta hazırlık süreci” olarak tanımlayan n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, bu süreçte teknolojik altyapılarını modernize ettiklerini ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırdıklarını belirtti. Akın, n11’in önümüzdeki 5 yıl içinde işlem hacmini 5 katına çıkaracak iddialı bir büyüme yolculuğuna girdiğini ifade etti.

Şirketin büyüme hedeflerine ilişkin rakamsal projeksiyonları da paylaşan Akın, “Son iki yılı dolar bazında yüzde 75 büyüme ile kapattık. Yeni hissedar yapımızla beraber 2026’ya güçlü bir finansal zeminle ve oyun planıyla girdik. Bu yılı ise altyapı yatırımlarımıza odaklanarak yine dolar bazında yüzde 45 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, 5 yılın sonunda n11’i bugünkü ölçeğinin 5 katına ulaştırmak” dedi.

4 Ana Yatırım Alanında 1 Milyar Dolarlık Büyüme Hamlesi

n11, güçlü bir e-ticaret ekosistemi inşa etme vizyonuyla, tüm paydaşlarına değer yaratan entegre bir yapı kurmaya odaklanıyor. Bu doğrultuda şirket; depolama ve lojistik çözümler, medya ve pazarlama teknolojileri, e-ihracat ve finansal teknolojiler olmak üzere dört ana yatırım alanına odaklanarak büyümesini sürdürüyor. Bu stratejik alanları kapsayan toplam yatırım büyüklüğünün ise 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu stratejik odakların ilk somut adımlarından biri olan depolama ve lojistik yatırımı kapsamında hayata geçirilen 30 bin metrekarelik ilk depo, n11’in operasyonel dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. LEED Silver sertifikasıyla çevresel sorumluluk vizyonunu da destekleyen bu tesis, yalnızca bir lojistik merkezi değil; teknolojiyle güçlendirilmiş uçtan uca bir operasyon üssü olarak konumlanıyor.

n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada Ali Karabaş’a hedeflerini ve şirketin büyüme stratejisini anlattı.

Kademeli olarak 1.400 kişiye istihdam sağlaması planlanan yatırım, teslimat sürelerini kısaltırken iş ortaklarının sipariş ve stok yönetimini daha şeffaf ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan n11, e-ihracat alanında attığı adımlarla da ekosistemini küresel ölçekte genişletmeyi amaçlıyor. Akın, bu lojistik hamlesiyle birlikte n11’in sadece Türkiye’de değil, Doğu Avrupa ve Kafkasya başta olmak üzere çevre coğrafyalarda da stratejik bir oyuncu haline geleceğini, yerli üreticiyi n11 altyapısı üzerinden global pazarlara taşıyacak güçlü bir e-ihracat köprüsü kuracaklarını müjdeledi.

E-ticaret ve finansın giderek iç içe geçtiğine dikkat çeken Akın, n11’in bu doğrultuda finansal teknolojiler alanına yaptığı yatırımlarla kullanıcı ve satıcı deneyimini uçtan uca geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Ödeme deneyimi, dijital cüzdan çözümleri, cashback mekanikleri ve kullanıcıya kolaylık sağlayan finansal servisler, markanın büyüme stratejisinin temel yapı taşları arasında yer alıyor.

n11, kullanıcı tarafında alışverişi daha hızlı, kolay ve avantajlı hale getirirken; satıcı tarafında ise ödeme çözümlerinden finansman ihtiyaçlarına kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesiyle iş ortaklarının büyümesini destekliyor. Bu kapsamda farklı iş birlikleri ve yenilikçi modeller de değerlendiriliyor.

Bu dönüşümün bir diğer önemli ayağını ise medya ve reklam teknolojileri oluşturuyor. Platformların artık yalnızca bir satış kanalı değil, aynı zamanda güçlü birer medya alanı haline geldiğini öngören n11, bu alanda da stratejik yatırımlar gerçekleştiriyor. Geliştirilen yapı kapsamında; uygulama içi görünürlükten açık hava mecralara, sosyal medya entegrasyonlarından kampanya yönetimine kadar uzanan 360 derece bir çözüm sunuluyor.

Tüm bu süreçlerin tek bir panel üzerinden yönetilebildiği sistemler geliştiren n11, reklam teknolojileri altyapısını sürekli olarak ileri taşımayı sürdürüyor.

Satıcıya “Rakip” Değil, “Kaldıraç” Olan Model

E-ticaretin artık geleneksel perakendenin bir alternatifi değil, ekonominin ana omurgası haline geldiğine dikkat çeken n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, n11’in en büyük gücünün doğuştan pazaryeri modeliyle kurgulanmış platform yapısı olduğunu söyledi.

Türkiye’de e-ticaretin gelişiminde ve pazaryeri kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlendiklerini aktaran Akın, yüz binlerce KOBİ’nin dijitalleşmesine, ürünlerini e-ticarete taşımasına ve yeni müşterilere ulaşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi. n11’in 13 yıllık deneyimiyle yalnızca bir ticaret platformu değil, satıcıları için sürdürülebilir büyüme imkânı sunan bir ekosistem sunduğunu belirtti.

n11’in, satıcıyla rekabet eden değil, birlikte gelişen ve güçlenen bir yapı üzerine kurulduğunu ifade eden Akın, platformda oluşturulan şeffaf ticaret ortamına işaret ederek, Türkiye’deki 350 bin kayıtlı satıcının n11’de yer almasının bu güvenin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Satıcı dostu yaklaşımlarını daha da ileri taşımayı planladıklarını belirten Akın, özellikle nakit akışının kritik olduğu bu dönemde sundukları “Ertesi Gün Ödeme” imkanı ve rakiplerine kıyasla sağladıkları özel komisyon avantajlarıyla, iş ortaklarının güçlü bir finansal çözüm ortağı olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda n11, satıcılarına sunduğu avantajları daha da genişleterek, belirli kampanyalar kapsamında yüzde 2’ye varan komisyon oranları gibi fırsatlarla iş ortaklarını desteklemeyi hedefliyor.

Öte yandan, iş ortaklarının platform üzerindeki deneyimini iyileştirmek amacıyla iş ortağı paneli uçtan uca yenilenirken, “İş Ortağı” mobil uygulaması devreye alındı ve kampanya katılım süreçleri daha esnek hale getirildi. Tüm bu adımlarla birlikte n11, teknolojik altyapısını da kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırdı.

“Bizde Herkes Ultra Premium Plus”

n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, 2026 yılına güçlü bir zeminle girdiklerini ve 2027 yılına kadar yüzde 45’lik bir büyüme ivmesi öngördüklerini ifade etti.

Yeni reklam kampanyasında marka yüzü olarak Bülent Ersoy ile yola çıktıklarını ve “Ne istersen n11” iletişim stratejisini hayata geçirdiklerini belirten Akın, bu yaklaşımın temelinde kullanıcıya sunulan deneyimi yeniden tanımlamak olduğunu ifade etti.

“Bizim için bu dönüşümün en önemli tarafı, kullanıcının hayatına nasıl dokunduğu” diyen Akın, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve alışverişten anladıkları deneyime karşılık veren bir yapı kurduklarını belirtti. Akın, hız, kolaylık, güven ve avantaj beklentilerini aynı anda karşılayan bir sistem geliştirdiklerini vurguladı.

Bu yaklaşımı somut faydalarla desteklediklerini aktaran Akın, abonelik ve aidat olmadan sunulan avantajların yanı sıra ücretsiz kargo, 1000 TL’ye varan kuponlar ve %3 cashback gibi doğrudan kazanç sağlayan uygulamalarla kullanıcı deneyimini güçlendirdiklerini söyledi. n11’de alışveriş yapan herkesin, her adımda değer kazandığı bir deneyim yaşamasını hedeflediklerini vurguladı.

DMSF Holding’in sağladığı stratejik ve finansal güçle n11, önümüzdeki 5 yılda pazar payını büyütmeyi ve e-ticaretteki gücünü daha da artırarak pekiştirmeyi hedefliyor.