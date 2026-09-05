Trendyol Süper Lig'e 5 yıl aradan sonra yükselen Erzurumspor FK, ilk transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Mavi-beyazlı ekip, iç transferde birçok oyuncusuyla yeniden anlaşırken, dış transferde de yerli ve yabancı futbolcuları kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, transfer dönemini hareketli geçirdi. Mavi-beyazlılar, iç transferde 24 yaşındaki stoper Amar Gerxhaliu, 25 yaşındaki orta saha Sefa Akgün, 26 yaşındaki orta saha Murat Cem Akpınar, 35 yaşındaki forvet Eren Tozlu, 37 yaşındaki sağ bek Orhan Ovacıklı, 39 yaşındaki stoper Mustafa Yumlu, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Cengizhan Bayrak, 31 yaşındaki orta saha Martin Rodriguez ve 26 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Özhan ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Genç oyuncular kadroya dahil edildi

Erzurum ekibi, genç oyuncu hamleleri kapsamında 18 yaşındaki stoper Taha İbrahim Rençber 1 yıllığına kadroya dahil ederken, 21 yaşındaki orta saha Emirhan Acar ile 3 yıllık anlaştı.

Sözleşme imzalanıp kiralık gönderildiler

20 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Erener, Erzurumspor FK ile 4 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 1 yıllığına kiralık olarak gönderildi. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Özgür Sert ile de 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Sert 1 yıllığına Şanlıurfaspor'a kiralandı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Özhan da 1 yıllık yeni sözleşme imzalamasının ardından kiralık olarak Vanspor FK'ya gitti.

Yabancı takviyeler

Dış transferde Erzurumspor FK, 28 yaşındaki orta saha Elisha Owusu ile 2 yıllık, 28 yaşındaki stoper Nihad Mujakic ile 3 yıllık ve 32 yaşındaki kanat oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu üç transfer için yaklaşık 1 milyon 525 bin euro bonservis bedeli ödendi. Owusu için 1 milyon euro, Mujakic için 400 bin euro ve Cardoso için 125 bin euro verildi.

30 yaşındaki kanat oyuncusu Gyrano Kerk ile 3 yıllık, 36 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, her iki oyuncu da bonservis bedeli ödenmeden kadroya katıldı.

24 yaşındaki sağ bek Festy Ebosele, İstanbul Başakşehir'den 1 yıllığına, 22 yaşındaki forvet Nariman Akhundzada ise Columbus Crew'dan 1 yıllığına kiralandı.

Erzurumspor FK ayrıca 22 yaşındaki orta saha Lawrence Agyekum'u Cercle Brugge'den 1 yıllığına kiralarken, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayrılan oyuncular

Kadrosunda ayrılıklar da yaşayan Erzurumspor FK'da 28 yaşındaki orta saha Giovanni Crociata, 24 yaşındaki orta saha Cheikne Sylla ve 24 yaşındaki orta saha Salih Sarıkaya takımdan ayrıldı. Hüsamettin Yener ve Kağan Moradaoğlu ile yollar ayrılırken, Murat Cem Akpınar'ın da sözleşmesinin feshedildi.

Mavi-beyazlı ekipte Ali Ülgen Bandırmaspor'a, İlkan Sever Vanspor FK'ya ve Mert Önal ise Sebat Gençlikspor'a kiralık olarak gönderildi.