Beşiktaş, 2026-2027 futbol sezonunun birinci transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katarken 16 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Türkiye'de 22 Haziran 2026'da başlayan 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sona erdi. Geçtiğimiz sezonu topladığı 60 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Takımın başına İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'yu getiren siyah-beyazlılar, sezonun ilk transfer döneminde 4'ü Türk, 6'sı yabancı olmak üzere 10 oyuncuyu kadrosuna katarken 16 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Kartal, Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Ümit Akdağ, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Dusan Vlahovic'in bonservisiyle alırken; Ernest Poku ile Fabio Miretti'yi ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaleciler değişti

Beşiktaş, yaptığı iki kaleci transferiyle dikkat çekti. Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yedeği olmayı reddeden Alman kaleci Alexander Nübel ile anlaşan siyah-beyazlılar; Doğan Alemdar'ı da yedek kaleci olarak renklerine kattı. Geçtiğimiz yıl kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu ve Devis Vasquez ile yollar ayrıldı.

Kartal'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic

2025-2026 sezonunda rakip fileleri sadece 59 kez havalandırarak kısır bir sezon geçiren Beşiktaş'ın, hücum hattına en büyük hamlesi Sırp futbolcu Dusan Vlahovic oldu. Son olarak Juventus'ta forma giyen Sırp santrfor, siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 mücadelede 3 kez ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlılar, hücum hattını Leandro Trossard, İlhan Fakılı ve Ernest Poku transferleriyle de güçlendirdi.

16 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş, bu transfer döneminde; Ernest Muci, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Joao Mario, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Arda Kılıç, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılarda, Devrim Şahin, Elan Ricardo ve Cumali Gürsel ise 2026-2027 sezonunu kiralık olarak geçirecek.