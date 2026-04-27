Haftayı güçlü artışla kapatan Brent petrol, yeni haftaya da yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 17 prim yapan Brent, haftanın ilk işlemlerinde yüzde 2 artışla 107,5 dolar seviyesine çıktı. Doğal gaz fiyatlarında da benzer bir ivme dikkat çekerken, Avrupa’da Dutch TTF kontratları yüksek seviyelerini koruyor.

Risk iştahı sınırlı kaldı

Jeopolitik tansiyon artmasına rağmen piyasalarda sert bir kaçış görülmüyor. Küresel risk göstergelerinden VIX endeksi yükselse de savaş öncesi ortalamaların altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların temkinli ancak panik modunda olmadığını gösteriyor.

Küresel hisse senetleri cephesinde ise ayrışma öne çıkıyor. ABD ve Asya borsaları yükseliş eğilimini sürdürürken, Avrupa piyasaları müzakere belirsizliğinden daha fazla etkilenerek haftayı kayıpla kapattı. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış, Avrupa’da havacılık ve seyahat hisselerinde sert satışlara neden oldu.

Enerji hisseleri öne çıktı

ABD borsalarında enerji sektörü, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının desteğiyle haftanın en çok kazandıran alanı oldu. Buna karşılık, faiz beklentilerinden olumsuz etkilenen finans, gayrimenkul ve iletişim sektörleri zayıf performans sergiledi.

Tahvil piyasalarında ise yukarı yönlü hareket dikkat çekti. ABD’de 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri yükselirken, dolar endeksi de haftayı artıda tamamladı. Güçlenen dolar ve yükselen faizler, değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

Güven endekslerinde zayıflama

Makroekonomik veriler de küresel görünümdeki kırılganlığı teyit ediyor. ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi nisanda 49,8 ile tarihi düşük seviyelere gerilerken, enflasyon beklentilerinde belirgin artış kaydedildi. Almanya’da IFO iş dünyası güveni de pandemi döneminden bu yana en düşük seviyeye indi.

Yurt içinde ise tablo karışık. Hizmet ve perakende ticaret güven endeksleri gerilerken, inşaat güven endeksinde sınırlı bir toparlanma görüldü. Ancak tüm sektörlerde güven seviyeleri uzun dönem ortalamalarının altında kalmayı sürdürüyor.

Enflasyon beklentileri bozuluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre enflasyon beklentilerinde bozulma devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için yüzde 51,56’ya yükselirken, reel sektör ve piyasa katılımcılarında da artış kaydedildi. Gıda ve enerji fiyatları, beklentilerde yukarı yönlü risklerin ana kaynağı olmayı sürdürüyor.

Gözler merkez bankalarında

Piyasalar açısından bu hafta kritik bir ajanda öne çıkıyor. Japonya, ABD, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararları yakından takip edilecek. Genel beklenti, büyük merkez bankalarının faizleri sabit bırakması yönünde.

Bunun yanında ABD’de büyüme, PCE enflasyonu ve imalat verileri; Avrupa’da ise enflasyon göstergeleri küresel fiyatlama davranışları üzerinde belirleyici olacak. Çin’den gelecek PMI verileri de küresel talep görünümüne ışık tutacak.

Jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak enerji fiyatlarındaki oynaklık sürerken, piyasalarda temkinli iyimserlik korunuyor.