Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilirken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından oluşan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam hesaplarının büyük ölçüde netleştiğini belirten Karakaş, "Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte tüm SSK ve Bağ-Kur emeklerinin yüzde 16,60'lık güncelleme kesinleşmiş bulmakta. Memur ve memur emeklisine yapılacak olan güncelleme ise bu rakamın altında olacak. Zira toplu sözleşme söz konusu. Yüzde 11'i aşan fark ve yüzde 7'lik ilave ile birlikte hesapladığımız zaman bugün itibariyle tüm memur emekleri ve memurlara yüzde 12,40'lık bir güncelleme kesinleşmiş bulunmakta. Dolayısıyla bugün itibariyle SSK ve BağKur emeklerine göre memur ve memur emekleri gerçekleşmiş olan enflasyona göre yüzde 4,20 daha az bir güncelleme ile karşı karşıya bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 18 zam"

Merkez Bankası tahminlerinin göz önünde bulundurduğu zaman yaklaşık yüzde 1,5’in üzerinde bir enflasyon beklentisi var olduğunu kaydeden Karakaş, "Ancak biz daha ihtiyatta davranacak olursak yani 1,20'lik gibi bir enflasyon olsa dahi SSK ve Bağ-Kur emeklerine yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında bir güncelleme bekliyoruz. Bu bağlamda ortalama olarak yüzde 18'lik bir güncellemeden söz edebiliriz. Memur ve memur emeklerinin ise yine toplu sözleşmeden dolayı yüzde 4'den fazla daha düşük bir güncelleme ile karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emeklisi için ise yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında dolayısıyla yüzde 14'lük bir güncellemeden bahsedebiliriz" açıklamasında bulundu.

"En düşük emekli maaşı enflasyon oranında arttırılırsa 23 bin 600 lira olması söz konusu olabilir"

Karakaş, temmuz ayındaki enflasyon güncellemesinin ardından en düşük memur maaşında yapılacak düzenlemenin merak edilen konuların başında geldiğini ifade ederek, "Hükümet bütün en düşük emekli maaşlara eşit oranda bir zam yaparsa bu durumda en düşük 20 bin lira olan emekli maaşı yüzde 18'lik bir güncellemede olduğu takdirde 23 bin 600 lira olması söz konusu olabilir" diye konuştu.

"Yüzde 14’lük zam uygulanması halinde en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 792 lira olacak"

En düşük memur emeklisinin ise 27 bin 888 lira ücret aldığını hatırlatan Karakaş, "Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 14'lük bir güncellemeyi göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 792 liraya çıkması söz konusu olabilir. Tabi hükümet eğer memur sendikaları, memur STK'ları da devreye girip aradaki farkı eşitleme yapacak olursa bu durumda memur ve memur emeklerine de yüzde 14 yerine yüzde 18'lik bir güncelleme olabilir. Böyle bir formül devreye girdiği takdirde memur emeklerine baktığımız zaman en düşük emekli maaşı 31 792 lira yerine 32 bin 908 liraya çıkması söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilerin uzun süredir beklediği seyyanen zam konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karakaş, seyyanen zamla ilgili somut bir çalışma olmadığını fakat ilerleyen süreçte ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak farklı formüller gündeme gelebileceğini ifade etti.