Bölgede etkili olan uygun hava koşulları ve yeterli yağış, yalnızca çağlada değil; erik, kayısı ve şeftali gibi diğer meyvelerde de rekoltenin artmasını sağladı. Yaşanan bolluk, hem pazara yansıdı hem de üreticinin yüzünü güldürdü.

Sarıgöl’de üretim yapan Hülya Akkaya, sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, “Bu yıl ürün bol, verim yüksek. Çağla başta olmak üzere birçok meyvede bereket var. Bu da bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Baharın en erken hasat edilen ürünlerinden biri olan çağlaya ilgi sürerken, üreticiler sezon boyunca satışların aynı şekilde devam etmesini umut ediyor.