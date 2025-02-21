Ünlü iş insanı, soyadının Berksan'dan Ülker’e nasıl dönüştüğünü ilk kez açıkladı. Murat Ülker'in açıklamaları şöyle:

“Ailemiz, Kırım’da ‘Devletler Sülalesi’ olarak bilinir. 'Devlet', dedemiz Hacı İslam Efendi'nin aile lakabıdır, buna soyadı da diyebilirsiniz. Bu, Kanuni’nin ‘Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi’ özdeyişindeki ‘devlet’ anlamında kullanılıyor.

1929’da Kırım’dan göç eden ailemizin Türkiye’ye yerleşmesiyle birlikte, yeni Soyadı Kanunu gereği bir soyadımızın olması gerekiyordu. Dedemizin adı İslam’dı. Eğer Kırım’daki aile lakabını alırlarsa, soyadı ‘İslam Devlet’ olacaktı. Bu ismi almaktan vazgeçmişler, ardından ‘Berksan’ soyadını seçmişler.

Yıllar sonra, babam ve amcam bir bisküvi imalathanesi satın almışlardı. İmalathanenin adı ‘Üçyıldız Bisküvileri’ydi. Ancak, işyeri sahibinin markasını vermekten vazgeçmesi üzerine ‘Ülker’ ismi bulunmuş.

‘Ülker Bisküvileri’ piyasaya çıktıktan bir süre sonra, firmaya sipariş mektupları gelmeye başladı ve zarfların üzerinde ‘Asım Ülker’ veya ‘Sabri Ülker’ gibi isimler yazıyordu. Yani, müşteriler markamızı soyadı olarak zannetmişti. Babamdan duyduğum kadarıyla, yabancı iş ortakları da ona ‘Mr. Ülker’ diye hitap ediyorlarmış. Bu gelişmelerin ardından aile büyüklerimiz, ‘Soyadımızı herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan ‘Ülker’ ismine çevirelim’ kararı aldı.”

Bu açıklamayla, Murat Ülker, soyadı değişikliğinin arkasındaki hikayeyi ilk kez paylaştı.