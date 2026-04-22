Dava, Övüç’ün sosyal medya hesabında başörtüsü takarak yayınladığı ve kamuoyunda tartışma yaratan video nedeniyle açılmıştı. Yargılama sürecinde savcılık, söz konusu paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemede son sözleri sorulan Övüç, söz konusu videonun mizah amaçlı çekildiğini savunarak beraatini istedi. Ancak mahkeme, eylemin dini değerlere yönelik aşağılayıcı nitelik taşıdığı kanaatine vararak 11 ay hapis cezası verdi. Kararda, sanığın geçmişi ve kişisel durumu dikkate alınarak cezada indirim uygulanmadığı da belirtildi.

İddianamede ise paylaşımın toplumun bir kesimini hedef aldığı ve kamu barışını zedeleyebilecek nitelikte olduğu vurgulanmıştı. Savcılık, başlangıçta “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan daha ağır bir ceza talep etmişti.

Kararla birlikte dosyada ilk derece yargılama süreci tamamlanırken, kararın istinaf yoluna taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.