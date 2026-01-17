Bir dizi ziyaret kapsamında Malatya’ya gelen Bakan Kurum, “Ev Sahibi Türkiye” projesi çerçevesinde Malatya’da inşa edilecek 9 bin 659 konutun kura çekimine katıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edileceğini söyledi.

Malatya’nın tarihsel ve kültürel önemine vurgu yapan Kurum, “Bugün memleketimde, Anadolu’nun en kadim şehirlerinden biri olan Malatya’dayız. Yüzyılın Konut Projesi ile Malatya’mızdaki hak sahiplerini belirliyoruz. 9 bin 659 konutumuzun kura çekimini hep birlikte gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaralarımızı birlikte sardık”

6 Şubat depremlerine de değinen Bakan Kurum, Malatya ve çevresindeki illerin büyük bir felaket yaşadığını hatırlatarak, “Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile umudumuzu kaybetmedik. Devletimizle, milletimizle omuz omuza durduk, yaralarımızı birlikte sardık. Bu süreci tarihimizin en büyük inşa seferberliğine dönüştürdük” dedi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini belirterek, “27 Aralık’ta Hatay’da 455 bin 357 yeni yuvayı teslim ettik. 11 ilde eş zamanlı yürütülen bu çalışma, dünya ölçeğinde bir başarıdır. Söz verdik ve tuttuk. Yıl bitmeden 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Malatya’da da 80 bin bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettik” diye konuştu.

9 bin 659 konutun dağılımı açıklandı

TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 753 bin sosyal konut inşa edildiğini ve 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapıldığını ifade eden Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya’da yapılacak konutların dağılımını da paylaştı. Buna göre, 9 bin 659 konutun 8 bin 500’ü merkezde, kalan kısmı ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde inşa edilecek. Proje kapsamında mahalle konakları, çocuk oyun alanları, bakım evleri, aile sağlık merkezleri ve spor salonları da yer alacak.

Aidatlara yasal düzenleme geliyor

Vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda fahiş aidat artışlarına karşı adım attıklarını belirten Bakan Kurum, yeni düzenlemeyle aidat artışlarının enflasyon oranını aşamayacağını vurguladı. Kurum, “Site yönetim şirketleri bakanlığımız tarafından belgelendirilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek. Vatandaşlarımızı mağdur eden uygulamalara izin vermeyeceğiz” dedi.