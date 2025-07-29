MTV Borcu Olan Muayene Yaptıramayacak

Araç muayenesine gitmeden önce MTV borcunun ödenmiş olması şart. Aksi halde TÜVTÜRK istasyonlarında işlem yapılmıyor. Bu da trafikte yasal olarak seyir hakkını kaybetmek anlamına geliyor.

Ödeme Seçenekleri

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr) üzerinden online olarak yapılabiliyor. Bunun dışında:

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Banka şubeleri

Bankaların internet ve mobil uygulamaları

gibi birçok kanaldan da ödeme yapılabiliyor. Ayrıca yurt dışında bulunan araç sahipleri, yabancı banka kartlarıyla da ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

MTV Tutarları Arttı

2025 yılı MTV tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 43,93 oranında yeniden değerlemeye tabi tutuldu. Bu artışla birlikte sıfır kilometre araçlar için MTV ödemesi en düşük 4 bin 834 TL oldu. Araçların yaşına, silindir hacmine ve türüne göre vergi miktarı katlanarak artıyor.

Zamanında Ödeme Hayati Önem Taşıyor

Vergisini süresinde ödemeyenler için e-haciz riski her geçen gün daha somut hale geliyor. Borçluların banka hesaplarına ve araçlarına elektronik haciz uygulanabiliyor. Bu yüzden milyonlarca araç sahibi için önümüzdeki 2 gün oldukça kritik.

Hatırlatma: Aracınızın trafikteki yasal durumu ve muayene süreci aksamaması için 31 Temmuz’a kadar MTV ödemenizi yapmayı unutmayın.