Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Uşak'ta sıralama turları ve eleme yarışlarıyla başladı.

Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen şampiyona, bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde gerçekleştiriliyor. 45 sporcunun katıldığı organizasyonda micro, mini, junior ve senior olmak üzere 4 ayrı kategoride yarışlar yapıldı.

Antrenman turlarıyla başlayan organizasyonda öğleden sonra eleme yarışları gerçekleştirildi.

Şampiyonanın yarışları yarın devam edecek.