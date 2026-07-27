Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Kasımlar Köyü'nde bulunan tarihi Çivisiz Cami'de incelemelerde bulundu. Yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip olan ve kitabesinde Hicri 1190 (Miladi 1776) tarihi yer alan caminin mimari özellikleri ile koruma süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Titiz, yapının kültürel miras açısından taşıdığı değere dikkat çekti.

Moloz taş ve çamur harç kullanılarak kuru duvar tekniğiyle inşa edilen tarihi cami, ahşap mahfili, göbekli tavanı ve kalem işi süslemeleriyle öne çıkıyor. Kıble duvarındaki Mekke, şehir ve cami tasvirlerinin yanı sıra bitkisel motifler ile barok karakterli süslemeler, 18. yüzyıl Osmanlı sanatında görülen Batılılaşma etkilerinin taşra mimarisine yansımasını gözler önüne seriyor.

2019 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanarak koruma altına alınan Çivisiz Cami, Gölpazarı'nın önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında yer almayı sürdürüyor.

İncelemelerin ardından tarihi camide köy sakinleriyle birlikte cuma namazını kılan Kaymakam Onur Titiz, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Kaymakam Titiz, Kasımlar Köyü'ndeki tarihi Çivisiz Cami'nin ilçenin kültürel mirası açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, bu eşsiz yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.