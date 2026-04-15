Vatandaşlar ise yeni fiyatlarla birlikte günlük ulaşım maliyetlerini yeniden hesaplamaya başladı.

İstanbul’da fiyatlar ne kadar oldu?

15 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul’da akaryakıt fiyatları yakadan yakaya küçük farklar gösteriyor:

Avrupa Yakası

Benzin: 62,65 TL

Motorin: 75,60 TL

LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,51 TL

Motorin: 75,46 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara ve İzmir’de son durum

Başkent ve Ege’de de fiyatlar yüksek seviyesini koruyor:

Ankara

Benzin: 63,62 TL

Motorin: 76,72 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 63,90 TL

Motorin: 76,99 TL

LPG: 34,79 TL

Zamların arkasında ne var?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri:

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş

Döviz kurundaki dalgalanma

ÖTV başta olmak üzere vergi yükü

Bu üçlü etki, özellikle ithalata bağlı olan akaryakıt sektöründe fiyatların hızla yukarı yönlü hareket etmesine yol açıyor.

Önümüzdeki günlerde ne bekleniyor?

Piyasalardaki belirsizlik devam ettiği sürece akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürebilir. Petrol fiyatlarının seyrine ve kur hareketlerine bağlı olarak yeni zam ya da sınırlı indirim ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.