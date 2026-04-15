Türkiye Genelinde İş Bırakma Kararı

Eğitim alanında faaliyet gösteren bazı büyük sendikalar, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası harekete geçti. Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek isteyen sendikalar, 15 Nisan için iş bırakma kararı aldı.

Başta Eğitim-İş, Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olmak üzere farklı sendikalar, Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.

Öğretmenler Grevde mi?

Alınan karar doğrultusunda sendikalara üye öğretmenlerin önemli bir kısmının 15 Nisan günü derse girmemesi bekleniyor. Ancak bu durum tüm öğretmenleri kapsamıyor. Greve katılım, tamamen öğretmenlerin bağlı bulunduğu sendika ve bireysel tercihine göre değişecek.

İstanbul’da Okullar Tatil mi?

En çok merak edilen sorulardan biri de İstanbul’daki okulların durumu oldu. Şu ana kadar resmi makamlardan okulların tatil edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle:

Okullar resmi olarak açık

Ancak bazı okullarda öğretmenlerin iş bırakması nedeniyle derslerde aksama yaşanabilir

Hangi İllerde ve Okullarda Grev Var?

Sendikaların çağrısı Türkiye genelini kapsıyor. Yani:

İstanbul

Ankara

İzmir

Çorum

Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde eylemler yapılacak

Ancak grev, belirli okullardan ziyade sendika üyesi öğretmenlerin bulunduğu okullarda etkili olacak. Bu nedenle her okulda aynı düzeyde bir etki beklenmiyor.

Eylemlerin Adresi: Okullar ve Meydanlar

Sendikalar yalnızca iş bırakma ile sınırlı kalmayacak. Gün boyunca:

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri önünde

Milli Eğitim Bakanlığı önünde

Siverek’te saldırının yaşandığı okulun önünde basın açıklamaları ve protesto eylemleri düzenlenecek.

Grevin Nedeni: Eğitimde Şiddet

Eylemlerin temel nedeni, eğitim kurumlarında son dönemde artan şiddet olayları. Sendikalar, yaşanan saldırının “bardağı taşıran son damla” olduğunu belirterek, eğitim çalışanları için daha güvenli bir ortam talep ediyor.