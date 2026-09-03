Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye, 4-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Şampiyona, 180 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye'nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacak.

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye, bu yıl 9. kez Afyonkarahisar'da yarış tutkunlarıyla buluşuyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek MXGP Türkiye, Cumhuriyet tarihinde uluslararası alanda en istikrarlı şekilde düzenlenen motor sporları organizasyonlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Dünyanın en başarılı motokros sporcularını Afyonkarahisar'da buluşturan organizasyon, 180 ülkede potansiyel 3,5 milyar izleyiciye ulaşacak. Küresel yayın ağı ile Türkiye'nin spor turizmi ve uluslararası tanıtımına milyarlarca liralık katkı sağlayan MXGP Türkiye, aynı zamanda ülkemizin motosiklet sporlarındaki güçlü konumunu dünyaya bir kez daha gösterecek.

MXGP Türkiye'de bu yıl Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Macaristan, Norveç, Slovenya, Şili ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenden sporcular mücadele edecek.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarının farklı kategorilerinde gerçekleşecek yarışlarda, Türk sporcular da mücadele ederek ülkemizin motosiklet sporunun uluslararası arenadaki gelişimini ortaya koyacak. MXGP'de Yiğit Ali Selek, Mustafa Resul Kurtuluş, Avrupa EMX125 Şampiyonasında Deniz Karahan ve Avrupa EMX250 Şampiyonasında da Irmak Yıldırım ülkemiz adına start alacak.

MXGP Türkiye kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 ve EMX125 kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.