Isparta’da yaşayan Belinay Savaş, 5 yaşında adım attığı salsa dansında gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen 5 yıllık dans kariyerinde 4 kez Türkiye birincisi olan genç sporcu, son olarak 10 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen Karayip Dansları Salsa 1. Etap Yarışması’nda birinciliğe ulaştı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından organize edilen yarışmada kategorisinde zirveye çıkan Belinay, geçtiğimiz Aralık ayında Antalya’da düzenlenen Salsa Branşı Çocuklar Kategorisi yarışmasında da şampiyon olmuştu. Elde ettiği derecelerle istikrarlı yükselişini sürdüren minik sporcu, Isparta’nın adını ulusal platformda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

“Ülkemi dünya sahnesinde temsil etmek istiyorum”

Isparta Kadir Boylu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Belinay Savaş, dansa olan tutkusunu küçük yaşlarda fark eden ailesinin desteğiyle bu yola çıktığını belirtti. Beş yıldır salsa ile ilgilendiğini söyleyen Savaş, “Dans etmeyi çok seviyorum. Aldığım dereceler beni daha da motive ediyor. İleride Türkiye ve dünya birincisi olup ülkemi temsil etmek istiyorum” dedi.

Hem doktor hem dansçı olmayı hayal ediyor

Gelecekte doktor olmayı hedeflediğini ifade eden Belinay, mesleğinin yanında dansı da bırakmak istemediğini söyledi. Dansa ilgi duyan yaşıtlarına seslenen minik sporcu, “Hayallerinizin peşinden gidin. Ailem ve öğretmenlerimin desteği sayesinde bugün buradayım” ifadelerini kullandı.

Antrenöründen övgü dolu sözler

Belinay’ın antrenörü, 22 yıldır Latin danslarıyla ilgilenen ve 13 yıldır antrenörlük yapan Nazan Özel ise başarıda azim, disiplin ve aile desteğinin büyük rol oynadığını vurguladı. Belinay ile uzun vadeli bir planla çalıştıklarını belirten Özel, “Başarı sadece kupa değildir, doğru yönetilmiş bir sürecin sonucudur. Bu yaşta gösterdiği disiplin ve ailesinin desteği gerçekten çok kıymetli” dedi.

Dünya şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerleyen Belinay Savaş, küçük yaşına rağmen büyük hedefleriyle örnek olmaya devam ediyor.