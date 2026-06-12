Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarında çok kritik değişikliklere gitti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ, özellikle kaza sonrası mağduriyet yaşayan araç sahiplerini korumaya yönelik devrim niteliğinde adımlar içeriyor.

İşte 1 Temmuz 2026 itibarıyla hayatımıza girecek yeni düzenlemenin öne çıkan başlıkları:

Değer Kaybı İçin İkinci Başvuru Devri Bitiyor!

Mevcut sistemde kazaya karışan araç sahipleri, hasar ödemesinin yanı sıra aracın uğradığı değer kaybını alabilmek için sigorta şirketlerine ayrı bir başvuru yapmak zorundaydı. Yeni tebliğle bu bürokrasi tamamen ortadan kalkıyor.

Otomatik Başvuru: Hasar bedeli için başvuran hak sahibi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak.

Hızlı Bildirim: Sigorta şirketi, hesaplanan değer kaybı tutarını nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı günü takip eden ilk iş günü içinde hak sahibine bildirmek zorunda olacak.

Hasarda Orijinal Parça Zorunluluğu

Yeni dönemde sigorta şirketlerinin hasarlı araçlarda yan sanayi veya çıkma parça dayatmasının önüne geçiliyor.

Öncelik Orijinalde: Hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse, kesinlikle orijinal parça ile değişim yapılacak.

İstisnalar Onaya Bağlı: Eğer orijinal parça bulunamıyorsa, ancak ve ancak hak sahibinin yazılı onayı alınarak eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça takılabilecek.

İspat Yükü Sigortacıda: Orijinal parçanın bulunamadığını veya hak sahibinden onay alındığını ispat etmek sigorta şirketinin sorumluluğunda olacak. Ayrıca, yeni parça nedeniyle araçta bir değer/kıymet artışı olsa bile, sigorta şirketi bu farkı tazminat tutarından kesemeyecek.

"Kalıcı Veri Saklayıcısı" Dönemi Başlıyor

Tebliğ ile sigorta süreçlerindeki tüm bilgi ve belge akışını güvence altına alacak yeni bir dijital altyapı tanımı yapıldı.

Sistem Nasıl İşleyecek? Sigortalı, sigorta ettiren ve hak sahipleri arasındaki tüm iletişim; SMS, e-posta, mobil uygulamalar, hafıza kartları, e-Devlet veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden kurulacak entegre bir sistemle kayıt altına alınacak. Böylece "bilgi bana ulaşmadı" veya "belge kayboldu" tartışmaları tarih olacak.

Pert Araçlarda Tazminat Şartı

Kazalar sonrasında "ağır hasarlı" (pert) olduğu eksper raporuyla kesinleşen araçlar için de yeni bir güvenlik önlemi getirildi. Bundan sonra, ağır hasarlı aracın trafikten çekildiğine dair tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden hak sahibine herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak.

Yürürlük Tarihi Ne Zaman?

SEDDK tarafından yayımlanan ve trafik sigortasında dengeleri değiştirecek olan bu yeni tebliğ, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonraki hasar süreçlerinde uygulanacak.