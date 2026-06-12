Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 19 milyon TL'lik yatırımla Çameli'ye kazandırdığı 1.000 metreküplük yeni içme suyu deposu hizmete hazır hale getirildi. İlçenin en büyük içme suyu deposu olma özelliğini taşıyan tesis, özellikle yüksek kesimlerde yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintilerini sona erdirerek kesintisiz içme suyu hizmeti sağlayacak.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde modern altyapı hamlelerine imza atmaya devam ediyor. İlçede uzun yıllar hizmet veren, ancak ekonomik ömrünü tamamlaması ve kot seviyesinin yetersiz kalması nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde su kesintilerine ve basınç düşüklüğüne yol açan eski deponun yerine inşa edilen yeni tesis, bölgenin su sorununa çözüm getiriyor.

Kronik basınç sorunları tarihe karışıyor

Modern altyapı standartlarına uygun olarak inşa edilen 1.000 metreküplük yeni içme suyu deposu, Çameli'nin uzun yıllar boyunca artan su ihtiyacını karşılayacak kapasiteyle hizmet verecek. Yaklaşık 19 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesis, daha yüksek bir kotta konumlandırılarak şebeke sisteminin verimliliğini artıracak şekilde planlandı. Bu sayede enerji kayıpları en aza indirilirken, su iletimi ek pompa desteğine ihtiyaç duyulmadan daha güçlü ve dengeli bir basınçla sağlanacak. Yeni sistemle birlikte özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların uzun süredir karşılaştığı basınç düşüklüğü ve su kesintileri sorunu tarihe karışacak.

'Yatırımımız Çameli'nin bugününe ve geleceğine can suyu olacak'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Çameli ilçemizin geleceğine yönelik çok önemli bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 milyon TL'lik yatırımla, hemşerilerimizin en temel hakkı olan sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyunu modern standartlarda güvence altına alıyoruz. Çameli'nin bugününe ve geleceğine can suyu olacak bu tesisimiz ilçemize ve Denizli'mize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.