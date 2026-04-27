Şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri grekoromen stil 130 kilogramda mücadele eden Rıza Kayaalp oldu. Tecrübeli milli güreşçi, finalde rakibini mağlup ederek kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve tarihe geçti.

Kadınlar 68 kilogramda mindere çıkan Nesrin Baş ise üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak başarısını pekiştirdi.

Turnuvada gümüş madalya kazanan isimler arasında kadınlar 57 kilogramda Elvira Süleyman, 50 kilogramda Evin Demirhan Yavuz ve grekoromen stil 67 kilogramda Murat Fırat yer aldı.

Bronz madalya elde eden sporcular ise grekoromen stil 72 kilogramda Cengiz Arslan, 63 kilogramda Kerem Kamal, kadınlar 72 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu, 65 kilogramda Beyza Nur Akkuş, 55 kilogramda Tuba Demir ve serbest stil 125 kilogramda Hakan Büyükçıngıl oldu.

Milli takımlar, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde takım halinde Avrupa ikinciliği elde ederek şampiyonayı toplam 11 madalya ile tamamladı.