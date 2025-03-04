2024 yılı için açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı, emekli maaşlarını hesaplamak için kullanılan güncelleme katsayısını etkileyecek. GSYH artışının yüzde 30'u, 0,96 puanlık bir artışa neden olacak. 2024 yılı TÜFE artışının yüzde 44,38 olarak gerçekleşmesiyle, güncelleme katsayısı 1,4544 olarak belirlendi.

Yeni düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrasında emeklilik başvurusu yapanları kapsayacak. Bu değişiklik, emekli maaşlarının nisan ayında yeniden hesaplanarak güncellenmesini sağlayacak. Yani, 2025'te emeklilik başvurusu yapanların maaşları, güncelleme katsayısına göre artacak ve bu artış nisan ayından itibaren geçerli olacak.

Emekli Maaşları Ne Kadar Artacak?

Emekli maaşlarında yapılacak artış, %0,73 oranında olacak. Örneğin, 30.000 TL emekli maaşı olan bir kişi, 30.219 TL'ye kadar yükselen bir maaş alacak. Şubat ve mart ayında emekli maaşı bağlanan kişiler, aradaki farkı nisan ayında alacaklar.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2025'ten sonra emekli olacak vatandaşlar için geçerli olacak ve maaşlarına yansıyacak güncellenmiş katsayı ile hesaplanacak. Şubat ve mart aylarında emekli aylığı bağlanan kişiler, bu döneme ait farkları nisan ayında alacak.

Bu yeni düzenleme, emeklilerin gelirini artırırken, ekonomik büyümenin emekli maaşlarına katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.