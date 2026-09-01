Kocaeli'de çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla yürütülen 'Potasız Okul Kalmasın' projesi kapsamında okulların bahçelerine basketbol ve voleybol sahaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmak ile onları spora yönlendirmek amacıyla başlattığı projede çalışmalar sürüyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hız verilen çalışmalarla, ihtiyaç duyulan okulların bahçeleri spor alanlarına dönüştürülüyor. Ekipler tarafından belirlenen alanlarda zemin hazırlığı, asfalt serimi, akrilik zemin boyaması ve saha çizgilerinin çekilmesi işlemleri gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Derince Bekir Sıtkı Özer, İzmit Zübeyde Hanım ve Alikahya ilkokullarında sahaların akrilik boya uygulamalarının tamamlandığı bildirildi.

Öte yandan, Kartepe Rahmiye Ortaokulu, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde zemin asfalt seriminin gerçekleştirildiği, Kartepe Dürdane Özdilek Ortaokulu'nda ise asfalt serim çalışmalarına başlandığı kaydedildi.