Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Mersin Spor Kulübü (MSK) yönetimi, teknik heyeti ve takım kaptanı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda yeni sezon hedefleri, Süper Lig'e dönüş, altyapı yatırımları ve tesisleşme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunuldu.

MSK Başkanı Mustafa Özünlü, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Dibo ve Mehmet Deniz Örener, Genel Menajer Namık Yazlar, Başantrenör Burak Gören ve takım kaptanı Orhan Aydın Hacıyeva'nın katıldığı toplantıda konuşan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, Mersin basınının kentin takımlarının yanında olduğunu belirterek, 'Biz kentimizin başarılarını yazmak isteriz. Takımlarımıza sahip çıkacağız, gelişmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz' dedi.

'MSK Süper Lig'e dönecek'

MSK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özünlü ise geçtiğimiz sezon yaşanan talihsizliğin ardından takımın Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatarak, kulübün yeniden ayağa kalkacak güçte olduğunu söyledi. Hayatta iniş ve çıkışların olabileceğini ifade eden Özünlü, önemli olanın kurumsal yapıyı koruyarak yola devam etmek olduğunu vurguladı.

Mersin Spor Kulübünün kalıcı ve geleceğe yönelik hedefleri bulunan bir kulüp olduğunu kaydeden Özünlü, 'Mersin Spor Kulübü ayağa kalkmasını bilecek, bildi de. Önümüzdeki sezonda gerekli başarıyı gösterip 2027-2028 sezonunda ait olduğu yere, Süper Lig'e dönecek' diye konuştu.

Yeni sezon öncesi güçlü bir teknik kadro ve oyuncu grubu oluşturduklarını dile getiren Özünlü, Başantrenör Burak Gören'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, hazırlık maçlarında takımdan olumlu bir görüntü aldıklarını ifade etti.

'Spor insanı beladan uzak tutar'

Tesisleşme ve altyapı çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirten Özünlü, Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde aynı anda 4 takımın antrenman yapabileceği yeni tesisin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. MSK'nın sadece başarılı bir A takım oluşturmayı hedeflemediğini vurgulayan Özünlü, gençlerin sporla buluşmasına yönelik altyapı yatırımlarının da sürdüğünü kaydetti.

Sporun gençleri olumsuzluklardan uzak tutan önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Özünlü, kulübün hedefinin hem Mersin'i başarıyla temsil eden bir basketbol takımı oluşturmak hem de gençlere spor yapabilecekleri imkanlar sunmak olduğunu dile getirdi.

'En büyük hedefimiz Süper Lig'

Genel Menajer Namık Yazlar da yönetimin sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtti. Yazlar, A takım hedeflerinin yanı sıra kulübün geleceği açısından altyapı yatırımlarını da aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

'Hedefimiz şampiyonluk'

MSK Başantrenörü Burak Gören ise Mersin'in basketbol kültürü ve spor geçmişi açısından önemli bir kent olduğunu belirterek, bu kente hizmet edecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kulübün sadece A takım başarısıyla değil, altyapısı ve kurumsal yapısıyla da örnek bir yapıya kavuşmasını istediklerini belirten Gören, 'Hedefimiz tabii ki şampiyonluk, ait ve layık olduğumuz yere dönebilmek. Bunun adına önemli bir takım kurduk' dedi.

Başarı için sadece yönetim, teknik heyet ve oyuncuların çabasının yeterli olmayacağını vurgulayan Gören, Mersin'in tüm dinamiklerinin ve basketbolseverlerin takıma destek vermesinin önemine değindi. Gören, salonların dolması halinde oyuncuların Mersin'i mutlu etmek için sahada tüm güçleriyle mücadele edeceğini söyledi.

Mersin'i yeniden Süper Lig'e taşımak için karakterli ve disiplinli oyunculardan oluşan bir kadro kurduklarını kaydeden Gören, Süper Lig'e yükselmenin ise kulüp açısından bir ara hedef olduğunu, sonrasında daha büyük hedeflerin peşinde koşacaklarını ifade etti.

'Hedefimiz kupayı kaldırmak'

Takım kaptanı Orhan Aydın Hacıyeva da MSK'nın yapısına ve kadrosuna inanarak Mersin'e geldiğini belirterek, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni kurulan bir takım olduklarını ve güçlü bir takım kimyası oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Hacıyeva, 'Hedefimiz nisan ayının sonunda kupayı kaldırmak. Ancak gün gün bir sistem, karakter ve takım kimyası inşa ediyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum' dedi.

MSK Yönetim Kurulu üyeleri Erol Dibo ve Mehmet Deniz Örener'in de konuşma yaptığı toplantı, gazeteciler ile MSK yönetimi ve teknik heyetinin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.