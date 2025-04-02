Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geleneksel ve sosyal medyada yer alan boykot çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "CHP'nin içine düştüğü akıl tutulmasını izah etmekte herkes zorlanıyor. Kanımca Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılındaki 'One minute' çıkışı, Türkiye'de siyasal hayatta birçok dinamiği yerinden oynattı" ifadelerini kullandı.

"CHP, 2010’dan Bu Yana FETÖ’nün Etkisinden Kurtulamadı"

Bakan Tekin, "Kendi kişisel siyasi çıkarları için ülkesini satmaktan çekinmeyen küresel yapının Türkiye'deki maşası olan FETÖ unsurları, siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladı. AK Parti ve MHP bu unsurlardan kısa sürede kurtuldu. CHP ise, Mayıs 2010'da Deniz Baykal'a kurulan komplodan itibaren bu yapıların etkisinden bir türlü kurtulamadı" dedi.

Tekin, CHP yönetiminin yabancı medyaya verdiği röportajlarda küresel sermayeye atıfta bulunarak "Biz sizin adınıza Türkiye'de bu kavgayı veriyorduk, şimdi bizi yalnız bırakıyorsunuz" şeklindeki açıklamalarına dikkat çekti. Gezi olaylarını hatırlatan sokak hareketleri çağrıları ve son olarak ekonomik boykot söylemlerinin, 2009 sonrası yaşanan gelişmeleri anımsattığını ifade etti.

"Bencilce ve Hesapsızca Hareket Ediliyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar, yaptıklarının ülke ve millet için doğuracağı zararları zerre kadar düşünmeden, bencilce ve hesapsızca hareket etmektedir. Bu tavrın demokrasiyle, hukuk devletiyle, bağımsızlıkla ve vatanseverlikle hiçbir ilgisinin olmadığını kendilerine hatırlatmak, bizler için bir vatandaşlık borcudur" ifadelerini kullandı.

Boykot Çağrısına Soruşturma Başlatıldı

2 Nisan'daki boykot çağrısına destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.