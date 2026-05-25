"Fenerbahçe Her Yıl Yarışa 120 Milyon Avro Geride Başlıyor"

Kulübün mali yapısını rakamlarla ortaya koyan Hakan Safi, ezeli rakipleriyle aralarındaki gelir uçurumuna dikkat çekti. Fenerbahçe SK Sportif AŞ'nin en büyük gelir kalemlerinin stadyum ve sponsorluklar olduğunu belirten Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizden her sene yaklaşık 40 milyon avro daha az gelir elde ediyoruz. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne giderken biz 2008'den beri gidemiyoruz; buradan da yaklaşık 30 milyon avroluk bir kaybımız var. Çok övündüğümüz forma satışlarında da rakiplerimizin gerisindeyiz. Ayrıca basketbola yapılan yatırımlar çerçevesinde harcanan 40 milyon avro futboldan gidiyor. Tüm bu rakamları topladığımızda, her sene yarışa 120 milyon avro eksik başlıyoruz. Bu durum, kaliteli oyuncu transferinin önündeki en büyük engel."

Dev Proje: Üçüncü Kat Geliyor, Stat 65 Bin Kişilik Olacak

Ekonomik farkı kapatmanın en önemli yolunun stat gelirlerini artırmak olduğunu vurgulayan Safi, taraftarı heyecanlandıracak stat projesinin detaylarını paylaştı. Stadın mevcut yerinde kalacağını belirten başkan adayı, projenin şifrelerini şöyle verdi:

Hedef Kapasite: Stat kendi yerinde 65 bin kişiye çıkarılacak.

Mimari Çözüm: Mevcut stadın çatısı kaldırılarak, çelik konstrüksiyon destekli üçüncü katlar inşa edilecek.

Zamanlama: İlk yıl konsantrasyon tamamen futbol takımının şampiyonluğuna verilecek. Şampiyonluğun ardından stat için ilk kazma vurulacak.

Safi, bu projeyi "Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı, kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarmasıdır" sözleriyle tanımladı.

Transferde Yeni Dönem: "Uyku Düzeninin Bile Raporunu İstiyoruz"

Futbol yönetiminde bilimsel verilere ve disipline öncelik vereceklerini ifade eden Hakan Safi, transfer edilecek oyuncular için ince elenip sık dokunacağını belirtti. Artık "dünya yıldızı" transferi adı altında plansız adımlar atılmayacağını söyleyen Safi, kriterlerini şu şekilde özetledi:

İstatistik ve Veri Odaklı Takip

Forvet transferinde oyuncunun gol ve asist katkısının yüzde 50’nin üzerinde olması kriterine baktıklarını belirten Safi, "Rakamlar yalan söylemiyor. Hayatım boyunca rakamları kullandım, kullanmaya devam ediyorum" dedi.

Sıkı Disiplin ve Yaşam Analizi

Transfer listesindeki oyuncuların saha dışı yaşamlarının da mercek altında olduğunu söyleyen aday, "Artık transfer edeceğimiz oyuncuların uyku düzenlerinin bile raporlarını istiyoruz. Disiplin her zaman için önemli" diye konuştu.

Ortak Futbol Aklı

Sportif başarısızlıklardaki beceri sorununa değinen Safi, tüm yetkiyi tek bir kişiye bırakmayacaklarını vurgulayarak, "İşi sadece sportif direktöre bırakmayacağız. Biz de topun ne olduğunu görüyoruz. Kırılma anlarını doğru oynamamız, futbol aklımızın doğru olması lazım. Geldiğimizde atanın da tutanın da iyi olması şart" ifadelerini kullandı.

"Sandığa Kafanızdaki Soruları Çözmüş Olarak Geleceksiniz"

6-7 Haziran'daki kongre için iddialı konuşan Hakan Safi, Mardinli kongre üyelerine seslenerek, "İnşallah sizler de sandığa geldiğiniz zaman kafanızdaki birçok sorun çözülmüş şekilde geleceksiniz. Bunu da bu kardeşiniz sizlere buradan söz veriyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.