ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan İngiltere, 55. dakikada Morgan Rogers'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Anthony Gordon'un dokunuşuyla 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Arjantin, 85. dakikada Lionel Messi'nin hazırladığı pozisyonda Enzo Fernandez'in golüyle eşitliği yakaladı. Uzatma dakikalarında ise yine Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Lautaro Martinez kafa vuruşuyla gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arjantin sahadan galibiyetle ayrılarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardı.

Öte yandan turnuvanın diğer yarı finalinde rakibini eleyen İspanya da finale adını yazdırmıştı. Böylece futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya kozlarını paylaşacak.

Şampiyonu belirleyecek dev mücadele, 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Dünyanın gözü, futbolun en büyük kupasını kaldıracak takımın belli olacağı bu karşılaşmada olacak.