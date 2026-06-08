Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan resmi açıklamada, Konya il ve ilçe teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca görevden el çektirildiği bildirildi. Parti içinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan bu gelişmenin ardından, vakit kaybetmeden yeni görevlendirme de yapıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, söz konusu kararın MHP tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetki çerçevesinde alındığını vurguladı. Teşkilatların feshedilmesinin hemen ardından Konya İl Başkanlığı koltuğuna oturan isim de netleşti. Yalçın, tüzüğün verdiği yetki doğrultusunda MHP Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını duyurarak, partinin kentteki yeni döneminin bu atamayla birlikte resmen başladığını işaret etti.