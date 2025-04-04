MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliklerine katılan Bahçeli, sabah saatlerinde Türkeş’in Ankara’daki mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında dualar edilerek, rahmet ve minnetle anıldı.

Ardından Balgat’ta bulunan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılış törenine katılan Bahçeli, burada önemli mesajlar verdi. Akademinin, Türkeş’in fikirlerini ve ülkücü hareketin temel ilkelerini yaşatmak adına önemli bir adım olduğunu belirten Bahçeli, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılış programının ardından MHP Genel Merkezi’ne geçen Bahçeli, burada çalışmalarına başladı. Genel merkez önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, MHP liderini coşkuyla karşıladı. Bahçeli, kendisini görmek için gelenleri bozkurt işaretiyle selamlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Partililer ise alkışlar ve sloganlarla Bahçeli’ye desteklerini gösterdi.

MHP liderinin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği parti içi toplantılar ve gündeme dair açıklamaları merakla bekleniyor.