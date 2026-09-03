FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 4. kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbinin hakemi de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre, söz konusu müsabakada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Halil Umut Meler, 4. kez

Halil Umut Meler, hepsi Süper Lig'de olmak üzere iki ezeli rakip arasında oynanan 3 maçta görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Kartal'ın 2 galibiyeti var, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Meler'in yönettiği ilk derbide 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. 21 Mart 2021 tarihindeki derbi ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı bir diğer maçta ise 2 Nisan 2023'te siyah-beyazlılar, Kadıköy'de rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin, Halil Umut Meler yönetimindeki Beşiktaş derbilerinde galibiyeti bulunmuyor.

3 derbinin 2'sinde kırmızı kart çıktı

Halil Umut Meler'in görev aldığı Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin ikisinde kırmızı kart çıktı. 2020'deki müsabakada Fenerbahçe'den Vedat Muriqi, 25. dakikada oyun dışında kalırken, 2023 yılında Kadıköy'deki derbide ise Beşiktaş'tan Welinton 51. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı.