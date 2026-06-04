İngiliz kökenli MG için tarihi bir dönüm noktası olan bu yatırım, markanın “Avrupa’da, Avrupa İçin” stratejisini hızlandırıyor. İspanya'nın Galiçya bölgesinde yaklaşık 200 milyon Euro yatırımla kurulacak olan tesis, yalnızca MG'nin küresel üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda markanın Avrupa pazarındaki uzun vadeli büyüme hedeflerinin de merkezinde yer alacak. 2028 yılında üretime başlaması beklenen tesiste yıllık 120 bin araçlık kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. MG, 2026 yılında Avrupa'daki 1 milyonuncu araç teslimatını gerçekleştirerek büyümesini taçlandırırken, bağlı bulunduğu SAIC Grubu da dünya genelinde 100 milyon müşteriye ulaşarak tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren MG, Avrupa’daki üretim faaliyetlerini İspanya’nın Galiçya bölgesinde kurulacak yeni tesisiyle yeniden başlatacağını duyurdu. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG’nin yaklaşık 200 milyon Euro’luk bu yatırımı, markanın Avrupa pazarına olan uzun vadeli bağlılığının ve “Avrupa’da, Avrupa İçin” stratejisinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yeni tesis, Avrupa genelinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak ve markanın büyüme stratejisinin önemli merkezlerinden biri olacak. Üretimin 2028 yılında başlaması ve yıllık 120 bin araç kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

MG'den Avrupa Vizyonuna Teknoloji Gücü!

Yeni üretim tesisiyle birlikte Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeye hazırlanan MG, yerelleştirilmiş üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla bölgedeki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Marka, yeni nesil batarya teknolojileri, akıllı mobilite sistemleri ve temiz enerji çözümleri alanlarında Avrupa'daki teknoloji şirketleri, araştırma kuruluşları ve yerel tedarikçilerle iş birliklerini geliştirerek geleceğin mobilite ekosisteminin şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümünün hız kazandığı bir dönemde MG, yenilikçi teknolojileri daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Marka, seri üretime alınan ilk yarı katı hâl batarya teknolojisi olan SolidCore ile dikkat çekerken, hibrit mobilitede yeni bir dönemin kapılarını aralayan gelişmiş Hybrid+ ve Plug-in Hybrid teknolojileriyle sürdürülebilir ulaşım alanındaki iddiasını daha da güçlendiriyor. Verimlilik, performans ve sürüş konforunu bir araya getiren bu teknolojiler, MG'nin geleceğin mobilitesine yönelik vizyonunun önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

MG'nin Avrupa'daki büyüme performansı da dikkat çekiyor. Marka, 2026 yılında Avrupa'daki 1 milyonuncu araç teslimatını gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Birleşik Krallık pazarına yeniden giriş yaptığı 2011 yılından bu yana büyümesini istikrarlı şekilde sürdüren MG, bugün Avrupa’nın 34 ülkesinde faaliyet göstererek kıtanın en hızlı büyüyen otomotiv markaları arasında yer alıyor.

Son dönemde ürün gamını önemli ölçüde genişleten MG; yeni MG4 EV Urban, markanın ilk yedi koltuklu SUV modeli MGS9 Plug-in Hybrid, MGS5 EV, MGS6 EV ve geleneksel hibrit teknolojisinde yeni bir dönem başlatan Hybrid+ ürün gamıyla elektrikli ve hibrit mobilitedeki iddiasını daha da ileri taşıdı. Markanın dikkat çeken modeli MG Cyberster ise köklü spor otomobil mirasını ileri elektrikli araç teknolojileriyle buluşturarak performans ve inovasyonu bir arada sunmaya devam ediyor.

En hızlı büyüyen markalar arasında!

MG ayrıca, bağlı bulunduğu SAIC Grubunun dünya genelinde 100 milyon müşteriye ulaşmasıyla tarihi bir dönüm noktasını kutluyor. Bu başarı, MG’nin köklü İngiliz spor otomobili mirasından günümüzün en hızlı büyüyen otomotiv markalarından birine dönüşümünü simgeliyor. Erişilebilir inovasyon ve sürdürülebilir mobilite yaklaşımı, markanın küresel büyümesinin temel itici güçleri arasında yer alıyor. Bir asrı aşan mirasını erişilebilir inovasyon ve giderek genişleyen ürün gamıyla birleştiren MG, farklı nesillerden müşterilerle bağ kurmaya devam ederken modern mobilitenin geleceğini de şekillendiriyor.