Türkiye'deki otomotiv yetkili satıcılarını temsil eden tek çatı kuruluş olan OYDER, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve genç istihdamını desteklemek amacıyla akademi dünyasıyla önemli bir iş birliğine imza attı. OYDER ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, otomotiv satış ve servis alanında standart bir beceri seti oluşturularak öğrencilerin mezun olmadan sektöre hazırlanması hedefleniyor.

Üniversitenin Burdur’daki Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, OYDER Yönetim Kurulu üyeleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve üniversite dekanları katıldı.

"Geleceğin otomotiv profesyonellerini ortak akılla yetiştiriyoruz"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, imza töreninde yaptığı konuşmada iş birliğinin sektörel ve toplumsal önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OYDER olarak Türkiye genelinde 1.250 plazamız ve 50 bini aşkın direkt istihdam kaynağımız ile gücümüzü yetkili satıcılarımızdan alıyoruz. Otomotiv ekosisteminin tüm paydaşlarıyla birlikte sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkı sunarken, sosyal sorumluluk projelerimizle de geleceğe yatırım yapıyor, geleceğin otomotiv profesyonellerini ortak akılla birlikte yetiştiriyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, sektörümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli iş gücü açığının giderilmesine yönelik önemli bir adımdır. Bu protokol sayesinde otomotiv satış ve servis alanında ortak standartlar oluştururken, öğrencileri daha mezun olmadan sektörle buluşturmayı hedefliyoruz. Üye firmalarımız için güçlü bir aday havuzu oluştururken, nitelikli mavi ve beyaz yakalı çalışanların yetişmesine katkı sağlayacak ve gençlerimize doğrudan istihdam imkanı sunacağız. Bu değerli iş birliğine katkı sağlayan Sayın Rektörümüze, kıymetli dekanlarımıza ve tüm akademik kadroya teşekkür ediyorum.”

Teoriden pratiğe uzanan sürdürülebilir eğitim ve istihdam modeli

Sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen iş birliği kapsamında, Otomotiv Yetkili Satıcılarının yetkinlik ihtiyaçları doğrultusunda, üniversitenin müfredatına uygun seçmeli derslerin oluşturulması öngörülmektedir. Bu sayede öğrencilerin iş hayatlarına daha hazır başlamaları amaçlanmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde, 3+1 veya 6+2 modeliyle eğitim alan ve 2026 yılında mezun olacak öğrencilerin istihdam edilmesinin önü açılıyor. Ekonomi ve Finans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme gibi bölümlerde öğrenim gören ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında staj yapacak öğrencilere ise OYDER üyesi firmalarda kapsamlı staj imkanları sunulacak.

İş birliğinin en önemli adımlarından biri olarak OYDER tarafından hazırlanan “Mikro Yeterlilik Programı”, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerine sunulacak. Program kapsamında öğrenciler, sektörün ihtiyaçlarına uygun yetkinliklerle donatılarak iş hayatına hazırlanacak.

Protokolün imzalanmasının ardından süreç, belirlenen kriterlere uygun mezun ve stajyer aday havuzunun oluşturulmasıyla başlayacak. OYDER kriterleri ve kişilik envanterleri doğrultusunda belirlenecek adaylar eğitim programına dahil edilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin staj ve işe yerleştirme süreçlerinin Eylül 2026 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Üniversiteden mezun olmadan sektöre adım atacaklar

Hazırlanan özel müfredatın ilerleyen dönemde kalıcı bir “Mikro Yeterlilik Programı” yapısına dönüştürülmesi hedefleniyor. Programdan başarıyla mezun olan öğrencilere kesintisiz staj ve iş imkanları sunularak OYDER Yetenek Akademisi Projesi’nin temelleri güçlendirilecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile başlatılan bu modelin, önümüzdeki yıllarda OYDER tarafından belirlenecek diğer üniversitelere de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Uzun vadede YÖK ile geliştirilecek iş birlikleri sayesinde programın ulusal ölçekte standart bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu yönüyle proje, otomotiv satış ve servis alanında ortak standartlar oluştururken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sürdürülebilir şekilde yetiştirmeyi ve üye firmalar için her an hazır bir yetenek havuzu oluşturmayı hedefliyor.