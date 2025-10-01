Toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında sürdürülen operasyonların başarıyla devam ettiği belirtildi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin altı çizilerek, milletin huzur ve refahını engelleyen terör duvarının tamamen ortadan kaldırılması için güçlü iradenin teyit edildiği vurgulandı. Ayrıca, komşu coğrafyalarda da terörün hiçbir şekilde kök salmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

MGK gündeminde Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Irak’ın güvenliği de yer aldı. Türkiye’nin, bölgeyi çatışmalara sürüklemeye yönelik girişimlere karşı komşu ülkelerin yanında olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Bildiride, İsrail’in Gazze’de yol açtığı insani felakete dikkat çekilerek, soykırımın sona erdirilmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin tüm insanlığın ortak görevi olduğu belirtildi. Uluslararası toplum acilen harekete geçmeye davet edilirken, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için her yapıcı adıma destek vereceği ifade edildi.

Türkiye’nin milli davası olan Kıbrıs konusunda ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve uluslararası statüsüne dayalı iki devletli çözüm vizyonuna verilen destek yinelendi. Ada’daki barış ortamını bozabilecek her girişime karşı Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdüreceği bildirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmelerin de masaya yatırıldığı toplantıda, çatışmanın yayılma riskinden duyulan endişe dile getirildi ve Türkiye’nin barış için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu açıklandı.

Ermenistan ile normalleşme sürecinde Azerbaycan-Nahçıvan hattının önemine işaret edilerek, bölgesel barış için iradenin devam ettiği kaydedildi. Bosna-Hersek’teki son gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine Türkiye’nin desteği bir kez daha teyit edildi.